Росія випробувала нову ракету: опубліковано відео
У четвер, 30 серпня, повітряно-космічні сили Росії запускали нову ракету системи протиракетної оборони на полігоні Сари-Шаган в Казахстані.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Російської Федерації.
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За словами генерал-майора Андрія Приходько, нова зброя успішно пройшла випробування та вразила умовну ціль з заданою точністю.
Відео з випробування нової зброї опублікував в соцмережі російський журналіст Дмитро Смірнов.
Дивіться відео запуску нової ракети
Система протиракетної оборони перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил, і призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу, а також виконання завдань в інтересах систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору.
Нагадаємо, в Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі.