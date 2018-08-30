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Росія випробувала нову ракету: опубліковано відео

1369 Читать новость на русском
Росія випробувала нову ракету
Росія випробувала нову ракету / korrespondent.net

У четвер, 30 серпня, повітряно-космічні сили Росії запускали нову ракету системи протиракетної оборони на полігоні Сари-Шаган в Казахстані.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Російської Федерації.

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За словами генерал-майора Андрія Приходько, нова зброя успішно пройшла випробування та вразила умовну ціль з заданою точністю.

Відео з випробування нової зброї опублікував в соцмережі російський журналіст Дмитро Смірнов.

Дивіться відео запуску нової ракети

Система протиракетної оборони перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил, і призначена для захисту від ударів засобів повітряно-космічного нападу, а також виконання завдань в інтересах систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору.

Нагадаємо, в Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі.

Теги: Новини Росії Зброя
Джерело: 24 канал
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