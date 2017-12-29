Росія вирішила передати український "борг Януковича" на 3 мільярди доларів іншим країнам

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив про готовність його країни обговорювати з іншими країнами і вивчати різні варіанти врегулювання проблеми боргу в розмірі 3 мільярди доларів, які свого часу надали Віктору Януковичу.

За його словами, Москва сподівається домовитися про дострокову реалізації цього боргу або обміну його на інші папери, повідомляє видання "Ведомости".

Читайте також: Порошенко назвав умови, за яких Україна може відновити закупівлю газу в Росії

При цьому на даний момент переговори з Києвом щодо цього питання не ведуться, хоча судовий розгляд щодо цього боргу ще не завершився.

"Швидше за все, судовий розгляд продовжиться далі", – пояснив ситуацію Силуанов.

За його словами, Москва сподівається домовитися про дострокову реалізації цього боргу або обміну його на інші папери.

Читайте також: "Ощадбанк" очікує у 2018 році рішення арбітражу у справі проти Росії на 1 мільярд доларів

Нагадаємо, уряд Миколи Азарова отримав кредит у рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і екс-президентом Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Запозичення було видано у вигляді викупу євробондів України на 3 мільярди доларів на Ірландській фондовій біржі. У 2015 році російська сторона не прийняла умов щодо реструктуризації боргу, зажадавши від Києва його повернення. Українська влада відмовлялася визнавати борг офіційним і наполягала на його комерційній основі.



У свою чергу МВФ визнав борг перед Росією офіційним, але заявив, що кредитування України продовжиться, навіть якщо буде оголошений дефолт. 30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення мораторію на виплату боргу РФ.



Високий суд Лондона 29 травня 2017 року схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на 3 мільярди доларів.