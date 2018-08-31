17:59
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія виробляє брехню у промисловому масштабі, – Супрун про закупівлю ліків

273 Читать новость на русском
Супрун прокоментувала фейк про закупівлю ліків у Росії
Супрун прокоментувала фейк про закупівлю ліків у Росії / poland2day.com

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію щодо закупівлі ліків Україною у Росії.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"На цей раз "фабрика кремлівських фейків" видала новину, що Україна нібито найбільший покупець російських ліків та загальний обсяг експорту фармацевтичної продукції до України склав 60,6 млн доларів за перше півріччя 2018 року. Звісно, це брехня", – зазначила вона.

Читайте також: В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби

За інформацією Державної служби статистики України, за січень-червень 2018 року імпорт російської фармацевтичної продукції становив всього 9,669 млн доларів, а це лише 1,05%.

Супрун нагадала, що після окупації Росією Криму та з початку розв’язання війни проти України продаж російських ліків в Україну стрімко зменшується.

У  порівнянні з 2017 роком, за аналогічних півроку об'єм імпорту фармацевтичної продукції з РФ знизився на 31,7% у грошовому еквіваленті.

МОЗ України працює над внесенням змін до постанови Уряду "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", щоби заборонити взагалі ввозити російську фармпродукцію,
– додала вона.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Ліки Україна – Росія Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9390
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сьогодні, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
 3 серпня , 15:29
Топ-7 лікарів України, які вразили світ
 6 серпня , 14:22
В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії
 5 липня , 13:15
Помруть мільйони: лікар розповіла про нову страхітливу пандемію
 29 червня , 14:17
За тиждень на кір захворіли майже тисяча осіб, – МОЗ
 1 серпня , 10:36
Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство
 30 травня , 19:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук