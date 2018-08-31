Росія виробляє брехню у промисловому масштабі, – Супрун про закупівлю ліків

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію щодо закупівлі ліків Україною у Росії.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"На цей раз "фабрика кремлівських фейків" видала новину, що Україна нібито найбільший покупець російських ліків та загальний обсяг експорту фармацевтичної продукції до України склав 60,6 млн доларів за перше півріччя 2018 року. Звісно, це брехня", – зазначила вона.

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За інформацією Державної служби статистики України, за січень-червень 2018 року імпорт російської фармацевтичної продукції становив всього 9,669 млн доларів, а це лише 1,05%.

Супрун нагадала, що після окупації Росією Криму та з початку розв’язання війни проти України продаж російських ліків в Україну стрімко зменшується.

У порівнянні з 2017 роком, за аналогічних півроку об'єм імпорту фармацевтичної продукції з РФ знизився на 31,7% у грошовому еквіваленті.

МОЗ України працює над внесенням змін до постанови Уряду "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", щоби заборонити взагалі ввозити російську фармпродукцію,

– додала вона.

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