Росія висунула США серйозне звинувачення, пов'язане з ООН

Поведінка Сполучених Штатів Америки як країни, де розташована штаб-квартира ООН, стає серйозною проблемою і викликає незадоволення в самій організації.

Про це заявили в постійному представництві РФ при ООН, передає "Интерфакс".

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Поведінка країни-господині викликає багаточисленні нарікання в ООН і стає серйозною проблемою. Наполегливо вимагаємо вжити необхідних заходів щодо виправлення,

– наголосив прес-секретар російської дипмісії Федір Стржижовський.

Зазначається, що у вівторок, 11 квітня, на вимогу Росії був терміново скликаний Комітет ООН щодо відносин з державою перебування, який покликаний стежити за умовами роботи в Нью-Йорку штаб-квартири ООН і розквартированих там делегацій.

"За останні роки вони (умови – "24") стрімко погіршуються. Влада США все частіше користується своїм становищем для відвертого тиску на неугодні їм делегації. На цей раз обговорювалося чергове грубе порушення владою США своїх міжнародно-правових зобов'язань", – зазначив Стржижовський.

Він нагадав, що йдеться про видворення зі США 12 співробітників російських дипломатів разом з членами сімей.