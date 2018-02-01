Росія висунула умови повернення своїх офіцерів до СЦКК: хочуть там бачити бойовиків "Л/ДНР"

Після того, як 19 грудня 2017 року російські офіцери покинули Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), Росія висунула Україні ряд вимог, за яких погодиться повернутися. Серед них – і присутність бойовиків у складі СЦКК.

Загалом російські представники висловили три вимоги. Їх озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв’ю ТАСС.

"Ми вважаємо за необхідне, щоб в цьому центрі були представлені Донецьк і Луганськ. Це теж важлива умова", – заявив Григорій Карасін.

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Окрім того, Росія виступає за те, щоб їх представникам були забезпечені "нормальні, гарантовані умови для роботи і перебування військових в СЦКК". За словами Карасіна, "таких умов не було створено, незважаючи на направлені російською стороною чотири ноти по дипломатичних каналах".

"Спільний центр повинен мати мандат, тобто прописану і затверджену процедуру оформлення документів і порядок їх дій. Одним словом, документ, який багато би визначав і гарантував би передбачуваність перебування російських військових в цьому центрі", – додав Карасін.

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За словами російського дипломата, реакції на такі вимоги від офіційного Києва поки не було.

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну. При цьому одному з російських офіцерів з СЦКК заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.