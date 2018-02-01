21:27
1 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей
Вєсті Кремля
22:31, 31 січня
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія висунула умови повернення своїх офіцерів до СЦКК: хочуть там бачити бойовиків "Л/ДНР"

20:55, сьогодні 381 Читать новость на русском
Російські офіцери СЦКК покинули Україну 19 грудня
Російські офіцери СЦКК покинули Україну 19 грудня

Після того, як 19 грудня 2017 року російські офіцери покинули Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), Росія висунула Україні ряд вимог, за яких погодиться повернутися. Серед них – і присутність бойовиків у складі СЦКК.

Загалом російські представники висловили три вимоги. Їх озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв’ю ТАСС.

"Ми вважаємо за необхідне, щоб в цьому центрі були представлені Донецьк і Луганськ. Це теж важлива умова", – заявив Григорій Карасін.

Читайте також: Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'єв

Окрім того, Росія виступає за те, щоб їх представникам були забезпечені "нормальні, гарантовані умови для роботи і перебування військових в СЦКК". За словами Карасіна, "таких умов не було створено, незважаючи на направлені російською стороною чотири ноти по дипломатичних каналах".

"Спільний центр повинен мати мандат, тобто прописану і затверджену процедуру оформлення документів і порядок їх дій. Одним словом, документ, який багато би визначав і гарантував би передбачуваність перебування російських військових в цьому центрі", – додав Карасін.

Читайте також: Конфлікт на Донбасі один з найсмертоносніших у Європі за останні 70 років, – ООН

За словами російського дипломата, реакції на такі вимоги від офіційного Києва поки не було.

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну. При цьому одному з російських офіцерів з СЦКК заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 1 лютого: євро та долар знову ростуть
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 1 лютого: євро та долар знову ростуть
666
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На Старий Новий рік у Львові за ніч сталось три "п'яні" ДТП: з’явились фото
 14 січня , 14:11
Масштабний обмін полоненими на Донбасі: фоторепортаж
 27 грудня 2017 , 17:45
Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
 сьогодні , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук