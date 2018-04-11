Росія вивела свої військові кораблі з порту у Сирії через можливість авіаудару США

Одразу сім російських військових кораблів (у тому числі один підводний човен) покинули порт у сирійському місті Тартус та вийшли у відкрите море.

Про це йдеться у повідомленні Image Satellite Internacional (ISI), яка опублікувала супутникові знімки місцевості. На попередній фотографії видно російські кораблі у порту Тартуса, у том числі два підводних човна класу "Кіло" (за класифікацією НАТО). На іншій фотографії є лише один підводний човен.

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"Зникнення більшості кораблів російського ВМФ з порту Тартус, Сирія. В даний час зниклі кораблі військово-морського флоту розташовані у морі через можливі майбутні удари. Залишилася тільки один підводний човен класу Кіло", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що за 100 кілометрів від порту Тартус стоїть ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman, які оснащені ракетами Tomahawk. У групі, окрім головного авіаносця, є ракетний крейсер Normandy, а також ракетні есмінці Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman і Farragut, Jason Dunham і The Sullivans, а також німецький фрегат Hessen. Після цього над авіабазою Росії в сирійській Латакії помітили бомбардувальники РФ з протикорабельними ракетами.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".



Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.