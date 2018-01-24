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Росія вкотре провела військові навчання в анексованому Криму

18:40, сьогодні 129 Читать новость на русском
Російські військові навчання у Криму
Російські військові навчання у Криму / Function.mil.ru

У середу, 24 січня, в анексованому Криму російські військові провели навчання армійського корпусу Чорноморського флоту. Були відпрацьовані питання щодо виявлення та затримання підводних диверсантів, а також дії щодо забезпечення захисту цивільних суден на місцях стоянки.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

"У Севастопольській бухті загін з протидії диверсійним силам і засобам (ПДСС) Кримської військово-морської бази (ВМБ) провів планове навчання із залученням швидкохідних катерів "Раптор" і "Грачонок", – мовиться у повідомленні.

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У Міноборони Росії зазначили, що військові проводять розрахунки гаубичної артилерії, бойових машин систем залпового вогню. А мінометні підрозділи відпрацюють дії щодо приведення артилерійських установок до бою, підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.

Теги: Новини України Новини Росії Зброя Анексія Криму Новини Криму Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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