Росія вкотре провела військові навчання в анексованому Криму

У середу, 24 січня, в анексованому Криму російські військові провели навчання армійського корпусу Чорноморського флоту. Були відпрацьовані питання щодо виявлення та затримання підводних диверсантів, а також дії щодо забезпечення захисту цивільних суден на місцях стоянки.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії. "У Севастопольській бухті загін з протидії диверсійним силам і засобам (ПДСС) Кримської військово-морської бази (ВМБ) провів планове навчання із залученням швидкохідних катерів "Раптор" і "Грачонок", – мовиться у повідомленні. Читайте також: Бойовики "ДНР" надіслали повістки на військові навчання шахтарям із Макіївки У Міноборони Росії зазначили, що військові проводять розрахунки гаубичної артилерії, бойових машин систем залпового вогню. А мінометні підрозділи відпрацюють дії щодо приведення артилерійських установок до бою, підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.