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      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt

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      Росія досі мріє про успішну економіку до 2024 року
      Росія досі мріє про успішну економіку до 2024 року / Shutterstock

      Криза в російській економіці поглиблюється. Таких поганих показників, як у першому кварталі 2019 року, не очікував ніхто.

      "Економіка Росії кульгає: показники ВВП виявилися значно нижчими, ніж очікувалось. Російський Центробанк має намір вжити серйозні заходи у відповідь", – пише економічний оглядач німецького видання Handelsblatt Андре Баллен.

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      "Підвищення ПДВ на початку року і зростання рівня інфляції, яке його супроводжує, песимістично налаштували більшість економістів, – зазначає Баллен. – Але настільки поганого результату вони все ж не очікували: російський ВВП у першому кварталі 2019 року зріс тільки на 0,5% в річному вираженні. Навіть дуже консервативний прогноз міністерства економічного розвитку (0,8%) виявився, таким чином, занадто оптимістичним. Ба більше: з урахуванням сезонності ВВП за перший квартал 2019 року знизився на 0,7% у порівнянні з показниками останнього кварталу 2018 року. Якщо результат за другий квартал виявиться аналогічним, Росія, можливо, скотиться в технічну рецесію".

      Оглядач вказав причини економічних негараздів Росії:

      Хоча Росстат поки не надав детальних даних про окремі фактори, за інформацією інвестиційно-банківського підрозділу групи компаній БКС BCS Global Markets, вирішальну роль у такому слабкому результаті зіграли три причини: слабкий внутрішній попит (особливо, у споживчій сфері), скорочення державних видатків на оборону і тепла погода, яка знизила споживання енергії як усередині країни, так і за кордоном.

      Які ще фактори вплинули на низькі показники РФ?

      Від підвищення ПДВ з 18% до 20% постраждала насамперед гуртова торгівля, яка у першому кварталі упала на 7,4%. Багато підприємств роздрібної торгівлі запаслися наприкінці 2018 року і тому спочатку продавали запаси, – йдеться у статті. – Постраждав і будівельний сектор – тут, можливо, Росстат "допоміг" власноруч сфабрикованим статистичним дивом минулого року: установа заднім числом додала ВВП за 2018 рік і обґрунтувала все ростом будівництва (на 5,3%).

      Що далі? "У прогнозах на весь рік більшість експертів поки що стримані, адже перший квартал у зв'язку з тривалими вихідними в Росії традиційно робить найменший внесок у підсумковий річний результат. "Сбербанк", як і раніше, розраховує на ріст в 1,5%, інвестиційний банк "Фінам" дотримується прогнозу в 1,3%". BCS Global Markets, проте, попереджає, що слабкий результат за перший квартал підвищує ризик зменшення і без того скромних прогнозів економічного росту", – передає Handelsblatt.

      При цьому цілі шефа Кремля Володимира Путіна зовсім інші: до кінця поточного президентського терміну в 2024 році російська економіка, за його словами, має зростати швидшими темпами, ніж світова. Але для цього економіка має почати розвиватися вже цього року, – пише Баллен.

      Для того, щоб активувати зростання економіки, потрібні свіжі кошти – насамперед, прямі державні інвестиції, наприклад, в інфраструктуру. Як іще один захід очікується втручання Центробанку, резюмує автор.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії
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