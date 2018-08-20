Росія врятувала Крим від бандерівців-фашистів, – олімпійська чемпіонка

Колишня депутатка Держдуми, олімпійська чемпіонка та свого часу відома гімнастка Світлана Хоркіна вважає, що Путін зробив правильно, коли окупував Крим. За її словами, Кремль не дав, аби бандерівці не вбили неугодних їм жителів півострова. Також вона стверджує, що в Україні процвітає фашизм.

Таку заяву вона зробила у коментарі ресурсу Sports.ru. Зауважимо, що наразі Хоркіна – перший заступник начальника ЦСКА, член правлячої "Єдиної Росії" та і один із засновників військово-патріотичного руху "Юнармія".

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Як підкреслила екс-спортсменка, вона повністю поділяє те, що сьогодні робить Путін.

"Я підтримую все, що робить президент у зовнішній і внутрішній політиці. Росію поважають, з нею рахуються. Ми дуже цінуємо свої цінності, особливо духовні, моральні. Пам'ятаємо свою історію і дбайливо її зберігаємо. Ми є вдячними нашим ветеранам за мир, який ми зобов'язані зберегти та передати майбутньому поколінню. І, звичайно, спортивні досягнення. Країна у нас – дуже велика, відразу всім добре стати не може, тому що було так все запущено в 90-х. Звичайно, президенту нелегко", – каже вона.

Крім того, колишня гімнастка підтримує політику Кремля щодо анексії Криму.

А щодо Криму, люди, що, не мають права вибрати, як вони хочуть жити? Або ви хочете, щоб їх вбивали, як у Сирії? Вони хочуть говорити російською, жити у мирі та виховувати дітей. Вони не хочуть бути згорілими, як у Одесі. Не хочуть боятися, йдучи до церкви, потрапити до в'язниці, тому що просто 9 травня виходять на вулиці, надівши фронтовий мундир із нагородами. Тим більше, все було зроблено законним шляхом через референдум! Люди – не свині, вони мають право на голос і на життя. На життя ту, яке вони хочуть. Практично весь Крим сказав: "Ми хочемо в Росію". І вони – Росія,

– наголосила Хоркіна.

За її словами, Кремль дав жителям Криму можливість спокійно сказати своє слова, "інакше їх би вбили".

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"Хто? Бандерівці. Ви вважаєте, Бандера – це нормально? І ви вважаєте, зараз в Україні немає фашизму? Якщо люди не можуть на хресну ходу піти? Відзначити Хрещення Русі так, як вони хочуть. Також там над нашими журналістами знущаються та видворяють звідти", – констатувала колись прославлена олімпійська чемпіонка.