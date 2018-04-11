Росія все ближча до використання ядерної зброї, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу по відношенню до Росії. Важливо продемонструвати Москві, що такі її дії, як в Криму, а також кібератаки або порушення міжнародних правил, не залишаться без наслідків.

Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, яке буде опубліковано в четвер, 12 квітня, повідомляє DW.

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За його словами, мова йде про країну, яка атакувала Україну і використовувала війська в Молдавії і Грузії проти волі цих країн. Крім того, Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії і модернізує свій ядерний арсенал, вказав генсек НАТО.

Столтенберг попередив, що у російської влади знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї.