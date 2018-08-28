Росія вважає Азовське море своїм, – Волкер

Російська Федерація перед Керченською протокою заблокувала понад 150 іноземних кораблів, які йшли в українські порти. Ще місяць тому в МЗС закликали не загострювати увагу на діях Росії в Азовському морі.

Тепер же морську блокаду Росії обговорюють на рівні військового керівництва держави. Президент скликає РНБО і просить Міністерство закордонних справ щось придумати.

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"Я не збираюся з цим миритися і переконаний, що ситуація, яка складається зараз є категорично неприйнятною. Доручив підготувати відповідне засідання РНБО з цього приводу і прошу МЗС внести якнайскорше свої пропозиції, бо протиправні та підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними", – сказав Петро Порошенко.



Занепокоєні діями Росії в Азовському морі й на міжнародному рівні. Представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, Росія вважає ці води своїми власними.

Росія має власну юридичну інтерпретацію ситуації в Азовському морі. Вони вважають, що володіють територіальними водами і повинні захищати міст, який побудований в Крим. Інша частина світу розглядає це, як українські прибережні та міжнародні води, і стурбована посиленням воєнно-морської присутності та зростанням його агресивності в Азовському морі,

– заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Російська берегова охорона вже затримала в Азовському морі півтори сотні суден і під українськими, і під іноземними прапорам. І найбільше – саме у серпні. Усі вони прямували в українські порти – Бердянськ та Маріуполь.

Зупиняють їх нібито для огляду, по кілька днів тримають на вході в Керченську протоку і лише деякі пропускають. Так Росія намагається чинити економічний тиск на Україну: графік доставки вантажів збиваються й іноземні компанії відмовляються від співпраці з нашими портами.

З портів Маруполя і Бердянська у 2017 році експортували всього 1,1 млн тонн зерна, тобто всього 3% від загального експорту зерна через морські порти або 2,7% сумарного експорту зерна за період, включно з автотранспортом. Таким чином обіг зерна в портах Азовського моря зараз незначний,

– підсумувала старший аналітик Dragon Capital Наталія Шпигоцька.

Це ще один фронт неоголошеної війни Росії з Україною. Ударити хоче не лише по економіці, росіяни ще й хочуть позбавити Україну статусу морської держави. І розхитати ситуацію у південних областях.

Ми повинні розуміти, що в цих портах працює до 5 тис. портовиків, які в разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення, і тут прорахунок іде в тому напрямку,

– заявив колишній командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

У російських ЗМІ затримання кораблів подають як помсту за арештований "Норд". Це риболовецьке судно під прапором Росії і з кримською реєстрацією українські прикордонники зупинили в березні в Азовському морі. Моряків арештували за незаконну риболовлю та порушення кордону територіальних вод.

Сьогодні Росія заявила, що хоче їх обміняти на екіпаж українського судна "ЯМК-0041". Його у Чорному морі росіяни затримали у травні. Лист з такою пропозицією нібито передала українській колезі російська омбудсмен Тетяна Москалькова. Проте Денисова цю заяву коментувати відмовилась. І поки українців без паспортів тримають в Балаклаві і піддають тортурам, російські нордівці перебувають на свободі.

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А російські судна продовжують заходити в українські порти. Два тижні тому у Херсоні затримали танкер з нафтою "Механік Погодін" під прапором Росії. Він належить підсанкційним компаніям великих російських олігархів. А от як ці санкції реалізовувати – українські закони не передбачили.