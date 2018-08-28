22:45
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, сьогодні
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія вважає Азовське море своїм, – Волкер

22 Читать новость на русском

Російська Федерація перед Керченською протокою заблокувала понад 150 іноземних кораблів, які йшли в українські порти. Ще місяць тому в МЗС закликали не загострювати увагу на діях Росії в Азовському морі.

Тепер же морську блокаду Росії обговорюють на рівні військового керівництва держави. Президент скликає РНБО і просить Міністерство закордонних справ щось придумати.

Читайте також: Як Україні треба боротися з Росією в Азовському морі: військовий експерт озвучив методи

"Я не збираюся з цим миритися і переконаний, що ситуація, яка складається зараз є категорично неприйнятною. Доручив підготувати відповідне засідання РНБО з цього приводу і прошу МЗС внести якнайскорше свої пропозиції, бо протиправні та підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними", – сказав Петро Порошенко.

Занепокоєні діями Росії в Азовському морі й на міжнародному рівні. Представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, Росія вважає ці води своїми власними.

Росія має власну юридичну інтерпретацію ситуації в Азовському морі. Вони вважають, що володіють територіальними водами і повинні захищати міст, який побудований в Крим. Інша частина світу розглядає це, як українські прибережні та міжнародні води, і стурбована посиленням воєнно-морської присутності та зростанням його агресивності в Азовському морі,
– заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Російська берегова охорона вже затримала в Азовському морі півтори сотні суден і під українськими, і під іноземними прапорам. І найбільше – саме у серпні. Усі вони прямували в українські порти – Бердянськ та Маріуполь.

Зупиняють їх нібито для огляду, по кілька днів тримають на вході в Керченську протоку і лише деякі пропускають. Так Росія намагається чинити економічний тиск на Україну: графік доставки вантажів збиваються й іноземні компанії відмовляються від співпраці з нашими портами. 

З портів Маруполя і Бердянська у 2017 році експортували всього 1,1 млн тонн зерна, тобто всього 3% від загального експорту зерна через морські порти або 2,7% сумарного експорту зерна за період, включно з автотранспортом. Таким чином обіг зерна в портах Азовського моря зараз незначний,
– підсумувала старший аналітик Dragon Capital Наталія Шпигоцька.

Це ще один фронт неоголошеної війни Росії з Україною. Ударити хоче не лише по економіці, росіяни ще й хочуть позбавити Україну статусу морської держави. І розхитати ситуацію у південних областях.

Ми повинні розуміти, що в цих портах працює до 5 тис. портовиків, які в разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення, і тут прорахунок іде в тому напрямку,
– заявив колишній командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

У російських ЗМІ затримання кораблів подають як помсту за арештований "Норд". Це риболовецьке судно під прапором Росії і з кримською реєстрацією українські прикордонники зупинили в березні в Азовському морі. Моряків арештували за незаконну риболовлю та порушення кордону територіальних вод.

Сьогодні Росія заявила, що хоче їх обміняти на екіпаж українського судна "ЯМК-0041". Його у Чорному морі росіяни затримали у травні. Лист з такою пропозицією нібито передала українській колезі російська омбудсмен Тетяна Москалькова. Проте Денисова цю заяву коментувати відмовилась. І поки українців без паспортів тримають в Балаклаві і піддають тортурам, російські нордівці перебувають на свободі.

Читайте також: Росія готується прорубати коридор вздовж Азовського моря, – віце-адмірал Гайдук

А російські судна продовжують заходити в українські порти. Два тижні тому у Херсоні затримали танкер з нафтою "Механік Погодін" під прапором Росії. Він належить підсанкційним компаніям великих російських олігархів. А от як ці санкції реалізовувати – українські закони не передбачили.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Водний транспорт Курт Волкер
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
"Нова" зброя Путіна: у Пентагоні скептично відреагували на можливості Росії
 11 березня , 23:10
На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
16 травня , 13:18
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук