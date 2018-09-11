Росія ввела на Донбас новітнє озброєння, – Bellingcat

На Донбасі виявили новітню систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил Росії у 2018 році, а також кілька інших сучасних систем.

Про це інформує bellingcat.

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Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала, ймовірно, своє найважливіше спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, в тому числі новітнього РБ109-А "Билина", який був вперше застосований в ході навчань "Захід-2017" і поступив на озброєння Збройних сил РФ тільки в цьому році,

– пишуть у виданні.

Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень лише 11 серпня, їх безпілотник спостерігав чотири російських системи РЕБ ще 28 липня. Невідомо, чому ОБСЄ не публікували результати своїх спостережень аж два тижні.

"28 липня у непідконтрольних уряду районах СММ виявила 4 різні системи радіоелектронної боротьби ( "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина" і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1 ") біля наслеленого пункту Чорнухине (64 кілометри на північний захід від Луганська)", – додають у ЗМІ.

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Зазначається, що із чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна ( "Леєр-3") раніше спостерігалася в Україні, а інші три ( "Красуха-2", "Билина" і "Репелент-1") раніше на сході Україна офіційно не спостерігалися.

Зокрема, система "Репеллент-1" здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відображення масових атак безпілотників. Її розробка закінчилась у 2016 році. У тому ж році "Репеллент-1" був представлений на оборонній виставці.



"Репеллент-1"

"Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядових безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і збройних безпілотників українських сил", – переконані у виданні.

"Красуха-2" порівняно із "Репеллент-1" та "Билина" є дещо старшою системою. На озброєнні у ЗС РФ "Краснуха-2" опинилася з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, в тому числі безпілотники, ракети і літакові радари, на відстані у сотні кілометрів.



"Краснуха-2"

"Билина" – найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році і до сих пір спостерігали тільки на навчаннях "Захід-2017".



"Билина"

Повідомляється, що ця система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) "можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання" для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів.

Російські військові аналітики розхвалюють цю суперсучасну систему РЕБ, хоча неясно, наскільки вона в дійсності ефективна.