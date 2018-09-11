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Росія ввела на Донбас новітнє озброєння, – Bellingcat

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На Донбасі помітили новітню систему радіоелектронної боротьби
На Донбасі помітили новітню систему радіоелектронної боротьби / bellingcat.com

На Донбасі виявили новітню систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил Росії у 2018 році, а також кілька інших сучасних систем.

Про це інформує bellingcat.

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Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала, ймовірно, своє найважливіше спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, в тому числі новітнього РБ109-А "Билина", який був вперше застосований в ході навчань "Захід-2017" і поступив на озброєння Збройних сил РФ тільки в цьому році,
– пишуть у виданні.

Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень лише 11 серпня, їх безпілотник спостерігав чотири російських системи РЕБ ще 28 липня. Невідомо, чому ОБСЄ не публікували результати своїх спостережень аж два тижні.

"28 липня у непідконтрольних уряду районах СММ виявила 4 різні системи радіоелектронної боротьби ( "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина" і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1 ") біля наслеленого пункту Чорнухине (64 кілометри на північний захід від Луганська)", – додають у ЗМІ.

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Зазначається, що із чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна ( "Леєр-3") раніше спостерігалася в Україні, а інші три ( "Красуха-2", "Билина" і "Репелент-1") раніше на сході Україна офіційно не спостерігалися.

Зокрема, система "Репеллент-1" здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відображення масових атак безпілотників. Її розробка закінчилась у 2016 році. У тому ж році "Репеллент-1" був представлений на оборонній виставці.

озброєння війна на Донбасі
"Репеллент-1"

"Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядових безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і збройних безпілотників українських сил", – переконані у виданні.

"Красуха-2" порівняно із "Репеллент-1" та "Билина" є дещо старшою системою. На озброєнні у ЗС РФ "Краснуха-2" опинилася з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, в тому числі безпілотники, ракети і літакові радари, на відстані у сотні кілометрів.

донбас озброєння РФ
"Краснуха-2"

"Билина" – найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році і до сих пір спостерігали тільки на навчаннях "Захід-2017".

озброєння
"Билина"

Повідомляється, що ця система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) "можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання" для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів.

Російські військові аналітики розхвалюють цю суперсучасну систему РЕБ, хоча неясно, наскільки вона в дійсності ефективна.

Ще одна система, недавно помічена ОБСЄ, раніше вже спостерігалася на Донбасі. Це "Леер-3" - високотехнологічна російська система, здатна вносити хаос у роботу телекомунікаційних систем. Росія застосовувала в Україні систему "Леєр-3", яка оснащена безпілотниками"Орлан-10". Зокрема, через цю систему в рамках радіоелектронної війни на Донбасі українським бійцям на фронті відправлялися загрозливі SMS-повідомлення.
 
озброєння Донбас РФ
"Леєр-3"
 

Що таке РЕБ? Це вид озброєння, який застосовують у галузі радіоелектронної боротьби.
Він призначений для забезпечення заходів із завоювання панування в ефірі, а також – захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника.
Окрім цього озброєння РЕБ забезпечує порушення роботи стратегічних систем управління військами противника, зниження ефективності застосування його бойових засобів завдяки поширенню радіоелектронних перешкод.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Новини Донецька Зброя ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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