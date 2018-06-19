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Росія – Єгипет: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Росія – Єгипет відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Росія – Єгипет відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Росії та Єгипту на Чемпіонаті світу відкривали другий тур. Перше взяття воріт у цій грі – це був автогол. Згодом Росія заб'є і вдруге.

Гол у цьому матчі було забито вже у другому таймі. Автором автоголу став Фхтем Фатхі, який невдало вибивав м'яч з власного штрафного після прострілу на Артема Дзюбу.

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Гол у ворота Єгипту

Невдовзі Росія подвоїть рахунок. Автор голу – Денис Черишев.

Гол Черишева у ворота Єгипту

Після цього єгиптяни "посипалися" і пропустили втретє. Гол забив Артем Дзюба.

Гол Дзюби

Єгипет скоротив відставання з пенальті. У штрафному збили Мохамеда Салаха і єгиптянин чітко реалізував пенальті. Варто зазначити, що перед тим суддя вказав на штрафний, зафіксувавши порушення поза межами штрафного майданчика. Однак згодом змінив своє рішення.

Гол Салаха у ворота Росії

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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