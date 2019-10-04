15:41
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Росія забере в України експорт руди: невтішний прогноз через закон 1210

      88 Читать новость на русском
      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / gmk.center

      У разі прийняття законопроєкту 1210, який передбачає підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди, Україна може втратити свою логістичниу перевагу на її експорт у порівнянні з іншими країнами.

      Як розповіла фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова Росія є прямим конкурентом України в експорті залізорудної сировини в Європу. Якщо в Україні підвищиться рентна ставка, ми втратимо свою логістичну перевагу, повідомляє OBOZREVATEL.

      За словами Данкової, сьогодні Україна по параметру навантаження на галузь або податковими відрахуваннями у порівнянні з комерційним прибутком знаходиться у середині, на третьому місці з кінця серед дев'яти великих видобувних залізну руду країн.

      При цьому, в Росії добувати руду вже вигідніше у два рази, ніж в Україні.

      "Краще йдуть справи у Росії (тобто вони вже вдвічі нижче оподатковуються, а вони наші конкуренти) і у Китаю. Тобто у тих країн, які видобувають руду, схожу на нашу. У них податкові відрахування нижче", – заявила Данкова.

      Однак, не дивлячись на це, закон 1210 передбачає настільки різке збільшення податкового навантаження на Україну, що видобуток руди в нашій країні стане дорожче ніж в РФ майже в 10 разів. Крім того, в Україні буде добувати руду дорожче, ніж в таких країнах як Австралія і Бразилія. Це автоматично викине Україну з конкурентної гонки серед країн експортерів залізорудної сировини. Місце України займе Росія.

      "Новий законопроєкт може вивести нашу країну в лідери – ми будемо платити в 10 разів більше, ніж наші російські конкуренти", – заявила Данкова.

      Крім того, якщо сьогодні Україна утримується на ринку за рахунок свого географічного положення, то з прийняттям закону 1210 ця перевага вже не зіграє свою роль.

      "Все-таки ми ближче до Європи і доставляти туди свою продукцію нам економічно вигідніше. Як тільки у нас з'являться додаткові витрати в розмірі 6-8 доларів на тонну, то ми відразу втратимо це конкурентна перевага. Крім того, у нас немає культури підтримки вітчизняного виробника. Наприклад, у нас бувають проблеми через те, що транзит російської продукції через Україну в Європу пріоритетне вивезення продукції українських виробників. у результаті цих дій виробляти ЗРС конкурентам економічно і організаційно більш ви одне. А це знищує наших виробників залізної руди", – зазначає Данкова.

      Експерт виступила проти скандального законопроєкту. За її словами експортувати залізну руду стане просто невигідно, що може спричинити за собою закриття гірничодобувних підприємств.

      "Якщо він буде прийнятий в такому вигляді, в якому його винесли на перше читання, а ситуація на ринку залишиться колишньою, то експортувати залізну руду стане просто невигідно. Більш того, можливо, доведеться скорочувати виробництво і, відповідно, робочі місця. Зокрема, тільки Кривий Ріг може втратити десятки тисяч робочих місць ", – сказала Данкова.

      Як повідомлялось, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 18 осіб, ще одна смерть під слідством
      сьогодні
      12376
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сьогодні , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 526
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сьогодні , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 610
      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      сьогодні , 11:30 Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      Євгенія Мазур 378
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сьогодні , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 438
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:12 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 1547
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук