Росія забере в України експорт руди: невтішний прогноз через закон 1210

У разі прийняття законопроєкту 1210, який передбачає підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди, Україна може втратити свою логістичниу перевагу на її експорт у порівнянні з іншими країнами.

Як розповіла фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова Росія є прямим конкурентом України в експорті залізорудної сировини в Європу. Якщо в Україні підвищиться рентна ставка, ми втратимо свою логістичну перевагу, повідомляє OBOZREVATEL.

За словами Данкової, сьогодні Україна по параметру навантаження на галузь або податковими відрахуваннями у порівнянні з комерційним прибутком знаходиться у середині, на третьому місці з кінця серед дев'яти великих видобувних залізну руду країн.

При цьому, в Росії добувати руду вже вигідніше у два рази, ніж в Україні.

"Краще йдуть справи у Росії (тобто вони вже вдвічі нижче оподатковуються, а вони наші конкуренти) і у Китаю. Тобто у тих країн, які видобувають руду, схожу на нашу. У них податкові відрахування нижче", – заявила Данкова.

Однак, не дивлячись на це, закон 1210 передбачає настільки різке збільшення податкового навантаження на Україну, що видобуток руди в нашій країні стане дорожче ніж в РФ майже в 10 разів. Крім того, в Україні буде добувати руду дорожче, ніж в таких країнах як Австралія і Бразилія. Це автоматично викине Україну з конкурентної гонки серед країн експортерів залізорудної сировини. Місце України займе Росія.

"Новий законопроєкт може вивести нашу країну в лідери – ми будемо платити в 10 разів більше, ніж наші російські конкуренти", – заявила Данкова.

Крім того, якщо сьогодні Україна утримується на ринку за рахунок свого географічного положення, то з прийняттям закону 1210 ця перевага вже не зіграє свою роль.

"Все-таки ми ближче до Європи і доставляти туди свою продукцію нам економічно вигідніше. Як тільки у нас з'являться додаткові витрати в розмірі 6-8 доларів на тонну, то ми відразу втратимо це конкурентна перевага. Крім того, у нас немає культури підтримки вітчизняного виробника. Наприклад, у нас бувають проблеми через те, що транзит російської продукції через Україну в Європу пріоритетне вивезення продукції українських виробників. у результаті цих дій виробляти ЗРС конкурентам економічно і організаційно більш ви одне. А це знищує наших виробників залізної руди", – зазначає Данкова.

Експерт виступила проти скандального законопроєкту. За її словами експортувати залізну руду стане просто невигідно, що може спричинити за собою закриття гірничодобувних підприємств.

"Якщо він буде прийнятий в такому вигляді, в якому його винесли на перше читання, а ситуація на ринку залишиться колишньою, то експортувати залізну руду стане просто невигідно. Більш того, можливо, доведеться скорочувати виробництво і, відповідно, робочі місця. Зокрема, тільки Кривий Ріг може втратити десятки тисяч робочих місць ", – сказала Данкова.

Як повідомлялось, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.