Росія заборонила експорт нафти в Україну

РФ встановлює заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширює заборону на ввезення деяких українських товарів.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ змушена захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи, пише "ТАСС".

Читайте також: Росія не визнає програш у міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти"

Медведєв додав, що він уже підписав постанову уряду. Заборона торкнеться на ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 мільйонів доларів.

Аналітики Bloomberg Economics стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка РФ зменшилася більш ніж на 10% або на 150 мільярдів доларів у порівнянні з 2013 роком.

Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні 10 квітня розширив торговельні санкції проти Росії, розширивши список заборонених для імпорту в Україну товарів з країни-агресора. Відтепер заборона поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, провідники електричні для напруги понад 1000 В.

Окрім того, під санкції потрапили товари зі скла – банки для консервування, пляшки для харчових продуктів і напоїв та скляні місткості.