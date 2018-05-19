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Росія заборонила жителям окупованого Донбасу в’їжджати на свою територію у період ЧС-2018

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У період ЧС-2018 до Росії заборонили в'їжджати жителям окупованого Донбасу
У період ЧС-2018 до Росії заборонили в'їжджати жителям окупованого Донбасу / Фото з вільних мереж

У період проведення Чемпіонату світу з футболу жителі тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини будуть фактично відрізаними від Росії. Усе тому, що РФ посилить режимні заходи і з 1 червня до 17 липня заборонить в’їжджати на свою територію вантажівок, маршруток та рейсових автобусів з окупованих територій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Росія ставиться до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, як до людей другого сорту. В період проведення в РФ Чемпіонату з футболу мешканці ОРДЛО будуть фактично відрізані не лише від цивілізованого світу, але й "велікой і духовной". Ймовірно, це через страх, що товари "із воєнторга" можуть повернутися до основного постачальника", – мовиться у дописі Слободяна.

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Він уточнив, що в рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу в Росії з 1 червня по 17 липня вводяться обмеження на перевезення вантажів та в’їзд пасажирських автобусів на територію міст Москва, Казань, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочі, Волгоград, Єкатеринбург, Калінінград та Саранськ.

Представник ДПСУ зазначив, що посилення заходів безпеки торкнеться і жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Тож по всій ділянці тимчасово неконтрольованого українсько-російського державного кордону підрозділи Прикордонної служби ФСБ Росії здійснюватимуть посилений контроль.

Вказана ситуація є не першим випадком коли російські окупанти забороняють терористам ОРДЛО відвідувати територію РФ. Російська влада та правоохоронні органи достовірно знають, скільки найманців, зброї та вибухівки вони завезли на окупований Донбас і побоюються, що якийсь прихильник "руського миру" зіпсує їм свято в період проведення Чемпіонату,
– висловив переконання Слободян.

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Теги: Новини України Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Війна на Донбасі Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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