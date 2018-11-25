Росія захопила понад два десятки українських моряків, – представник президента України
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Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.
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Про це заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
"Не менше шості поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ, очікуємо на відповідні рішення РНБО. Агресор щойно підтвердив захоплення суден та екіпажів. Якщо це не момент істини для схвалення певних рішень – то є ризик що він ніколи вже не настане", – заявив Бабін.
Під час засідання воєнного комітету глава Геншатбу заявив, що на українських корабялх було 23 моряки.
хроніка подій
Джерело: 24 Канал
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