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      Ескалація в Азовському морі: у МЗС РФ хочуть бачити тимчасово повіреного у справах України

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      МЗС РФ викликало повіреного в справах України через "агресію"
      МЗС РФ викликало повіреного в справах України через "агресію" / Фото з відкритих джерел

      Світ вимагає реакції через агресивні дії Росії в Азовському морі, а в Кремлі не втомлюються робити цинічні заяви. До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасово повіреного в справах України в РФ через нібито "провокаційні дії України в районі Керченської протоки".

      Про це повідомила в понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

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      Так, вона стверджує, що "мова вже йде не тільки про недотримання правових норм, а про сплановану провокацію і агресивні дії"

      Сьогодні до Міністерства закордонних справ Російської Федерації буде викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації, приводом для цього виклику є агресивні і провокаційні дії української сторони,
      – заявила Захарова.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна

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      РОСІЯ ЗАХОПИЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ
      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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