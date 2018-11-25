Росія захопила українські кораблі в Азовському морі: з’явилась жорстка реакція НАТО

У НАТО відреагували на відверті агресивні дії Росії щодо українських кораблів у Азовському морі. Там запевнили Україну в беззаперечній підтримці на тлі загострення ситуації.

Про це заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

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Вона наголосила, що у НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та у Керченській протоці.

Альянс повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її права на судноплавство у власних територіальних водах.

Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права,

– заявила Лунгеску.

При цьому в НАТО закликають до стримування та деескалації.

Речниця Альянсу також нагадала, що на Брюссельському саміті у липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність більш широкого регіону.

Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі.



Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.