00:51
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Росія захопила українські кораблі в Азовському морі: з’явилась жорстка реакція НАТО

      2468 Читать новость на русском
      З’явилась жорстка реакція НАТО на агресію Росії в Азовському морі
      З’явилась жорстка реакція НАТО на агресію Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У НАТО відреагували на відверті агресивні дії Росії щодо українських кораблів у Азовському морі. Там запевнили Україну в беззаперечній підтримці на тлі загострення ситуації.

      Про це заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Агресія в Азовському морі: у ЄС відреагували на захоплення Росією українських кораблів

      Вона наголосила, що у НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та у Керченській протоці.

      Альянс повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її права на судноплавство у власних територіальних водах.

      Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права,
      – заявила Лунгеску.

      При цьому в НАТО закликають до стримування та деескалації.

      Речниця Альянсу також нагадала, що на Брюссельському саміті у липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність більш широкого регіону.

      Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі.

      Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

       
      РОСІЯ ЗАХОПИЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія НАТО Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      25 листопада , 22:02 Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      Яніна Ткачук 8613
      В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      25 листопада , 23:58 В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 50484
      Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      25 листопада , 23:37 Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      1745
      Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      25 листопада , 22:58 Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      3974
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      25 листопада , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1341
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження
       25 квітня 2016 , 22:40 1
      Після падіння Леніна Станиця Луганська визнала Росію агресором
       17 квітня 2015 , 14:13
      Хоффенхайм – суперник Шахтаря в ЛЧ: прогресивні технології, наймолодший тренер Бундесліги і втрата лідерів атаки
       4 вересня , 13:00
      Німеччина не покращить свою гру проти Франції, але головний тренер команди залишиться
       16 жовтня , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук