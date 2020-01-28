Росія закриває кордон з Китаєм через спалах коронавірусу: що про це відомо
Три регіони на Далекому Сході Росії закрили кордон з Китаєм через спалах коронавірусу у цій країні. Російсько-китайський кордон вирішили закрити до 7 лютого.
Понеділок, 27 січня, став останнім днем прийому китайських туристів. Заборона в'їзду розпочинається з вівторка, 28 січня. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.
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Прикордонні переходи закриють у трьох регіонах Росії:
- Єврейській автономній області,
- Хабаровському краї,
- Амурській області.
Водночас, про закриття невеликої ділянки російсько-китайського кордону у гірському Кош-Агачському районі на Алтаї, нічого невідомо.
До слова, російські туроператори також призупинили прийом нових туристичних груп з Китаю через загострення ситуації з коронавірусом.
Відзначимо, що раніше у Росії фіксували 4 випадки із підозрою на зараження коронавірусом, але жоден із них так і не підтвердився.
Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати
- Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".
- Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
- В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:
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- Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
- Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
- Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
- Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
- Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
- При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;