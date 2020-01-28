Росія закриває кордон з Китаєм через спалах коронавірусу: що про це відомо

Три регіони на Далекому Сході Росії закрили кордон з Китаєм через спалах коронавірусу у цій країні. Російсько-китайський кордон вирішили закрити до 7 лютого.

Понеділок, 27 січня, став останнім днем прийому китайських туристів. Заборона в'їзду розпочинається з вівторка, 28 січня. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

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Прикордонні переходи закриють у трьох регіонах Росії:

Єврейській автономній області,

Хабаровському краї,

Амурській області.

Водночас, про закриття невеликої ділянки російсько-китайського кордону у гірському Кош-Агачському районі на Алтаї, нічого невідомо.

До слова, російські туроператори також призупинили прийом нових туристичних груп з Китаю через загострення ситуації з коронавірусом.

Відзначимо, що раніше у Росії фіксували 4 випадки із підозрою на зараження коронавірусом, але жоден із них так і не підтвердився.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.

людей. В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

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Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.