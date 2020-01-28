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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Росія закриває кордон з Китаєм через спалах коронавірусу: що про це відомо

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      Кордон між Росією і Китаєм / Delen.ru

      Три регіони на Далекому Сході Росії закрили кордон з Китаєм через спалах коронавірусу у цій країні. Російсько-китайський кордон вирішили закрити до 7 лютого.

      Понеділок, 27 січня, став останнім днем прийому китайських туристів. Заборона в'їзду розпочинається з вівторка, 28 січня. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

      До теми: Коронавірус: в Китаї починають запроваджувати воєнний стан

      Прикордонні переходи закриють у трьох регіонах Росії:

      • Єврейській автономній області,
      • Хабаровському краї,
      • Амурській області.

      Водночас, про закриття невеликої ділянки російсько-китайського кордону у гірському Кош-Агачському районі на Алтаї, нічого невідомо.

      До слова, російські туроператори також призупинили прийом нових туристичних груп з Китаю через загострення ситуації з коронавірусом.

      Відзначимо, що раніше у Росії фіксували 4 випадки із підозрою на зараження коронавірусом, але жоден із них так і не підтвердився.

      Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

      • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померло 106 людей. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавируса до "високого".
      • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
      • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
      • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
      • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

      Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

      Актуально: Посольство України в Китаї розглядає ймовірність евакуації наших громадян

      • Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
      • Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
      • Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
      • Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
      • Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
      • Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
      • При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
       
      Коронавірус - симптоми
      • Лихоманка;
      • Головний біль;
      • Кашель;
      • Ускладнене дихання;
      • Слабкість;
      Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову
      сьогодні
      9568
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Росії Новини України Китай
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