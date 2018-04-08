23:47
8 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
14°C 2°C
  • понеділок
    17°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія заплатить велику ціну, – Трамп гучно прокоментував хімічну атаку в Сирії

4521 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп гостро відреагував на цинічну хімічну атаку в сирійському місті Дума. За його словами, президент країни Башар Асад є твариною, а Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Відповідні заяви політик опублікував у своєму Twitter.

Читайте також: Відповісти мають і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує, – Клімкін про хіматаку в Сирії

"Багато загиблих, в тому числі жінок і дітей, унаслідок жахливої хімічної атаки в Сирії. Місце жаху заблоковано та оточено сирійською армією, що унеможливлює потрапляння туди ззовні. Президент Путін, Росія та Іран є відповідальними за підтримку тварини Асада. Велика ціна", – зауважив господар Білого дому.

Крім того, він закликав якомога швидше відкрити територію для медичної допомоги та перевірки, оскільки сталася ще одна гуманітарна катастрофа без жодних причин. За його словами, винуватці трагедії є хворими людьми.

"Якби президент Обама перейшов свою оголошену червону лінію на піску, сирійська катастрофа вже давно закінчилася б! Тварина Асад був би історією!" – додав Трамп.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США своєю чергою наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади. До слова, начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко переконує, що урядові сили в САР не використовували хімічну зброю в місті Дума.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 22:33 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
1436
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
сьогодні, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 406
Бермудський трикутник боротьби з корупцією
сьогодні, 19:00 Бермудський трикутник боротьби з корупцією
Блог Медіа 584
ТОП найбільш очікуваних смартфонів
сьогодні, 18:31 ТОП найбільш очікуваних смартфонів "другого ешелону" в 2018 році
Анастасія Можаровська 834
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сьогодні, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 1930
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук