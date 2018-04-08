Росія заплатить велику ціну, – Трамп гучно прокоментував хімічну атаку в Сирії
Президент США Дональд Трамп гостро відреагував на цинічну хімічну атаку в сирійському місті Дума. За його словами, президент країни Башар Асад є твариною, а Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.
Відповідні заяви політик опублікував у своєму Twitter.
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"Багато загиблих, в тому числі жінок і дітей, унаслідок жахливої хімічної атаки в Сирії. Місце жаху заблоковано та оточено сирійською армією, що унеможливлює потрапляння туди ззовні. Президент Путін, Росія та Іран є відповідальними за підтримку тварини Асада. Велика ціна", – зауважив господар Білого дому.
Крім того, він закликав якомога швидше відкрити територію для медичної допомоги та перевірки, оскільки сталася ще одна гуманітарна катастрофа без жодних причин. За його словами, винуватці трагедії є хворими людьми.
"Якби президент Обама перейшов свою оголошену червону лінію на піску, сирійська катастрофа вже давно закінчилася б! Тварина Асад був би історією!" – додав Трамп.
Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США своєю чергою наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади. До слова, начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко переконує, що урядові сили в САР не використовували хімічну зброю в місті Дума.