Росія заплатить велику ціну, – Трамп гучно прокоментував хімічну атаку в Сирії

Президент США Дональд Трамп гостро відреагував на цинічну хімічну атаку в сирійському місті Дума. За його словами, президент країни Башар Асад є твариною, а Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Відповідні заяви політик опублікував у своєму Twitter.

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"Багато загиблих, в тому числі жінок і дітей, унаслідок жахливої хімічної атаки в Сирії. Місце жаху заблоковано та оточено сирійською армією, що унеможливлює потрапляння туди ззовні. Президент Путін, Росія та Іран є відповідальними за підтримку тварини Асада. Велика ціна", – зауважив господар Білого дому.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Крім того, він закликав якомога швидше відкрити територію для медичної допомоги та перевірки, оскільки сталася ще одна гуманітарна катастрофа без жодних причин. За його словами, винуватці трагедії є хворими людьми.

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

"Якби президент Обама перейшов свою оголошену червону лінію на піску, сирійська катастрофа вже давно закінчилася б! Тварина Асад був би історією!" – додав Трамп.