Росія затримала українських рибалок: їх човен вийшов із порту на окупованій території

Рибалки, яких росіяни затримали в Азовському морі поблизу берегів російського міста Єйська, найімовірніше, вийшли з порту, який розташований на тимчасово окупованій території України.

Про це представники Держрибагентства України повідомили в коментарі УНН.

Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: в ЄС заявили, коли запровадять конкретні заходи через дії Росії

"Стосовно інформації про затримання українського судна в Азовському морі: в мережі поширилась інформація щодо затримання російською прикордонною службою українського рибальського судна в Азовському морі. Відомості щодо затримання саме українського рибальського судна у Державного агентства рибного господарства України відсутні", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, судно вийшло в море із непідконтрольної території, а саме – з Новоазовська, що на Донеччині.

Документального засвідчення, що затримане російською прикордонною службою рибальське судно є суб’єктом господарювання, який здійснює свою рибогосподарську діяльність згідно із законодавством України, немає,

– наголосили в Агентстві.

Нагадаємо, 19 листопада в РФ повідомили про затримання українського риболовецького судна в акваторії Азовського моря, неподалік міста Єйська. Російські прикордонники заявили, що екіпаж порушив правила рибальства. Своєю чергою, у вітчизняній Держприкордонслужбі інформацію щодо затримання громадян України підтвердити не змогли.