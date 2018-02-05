09:58
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Росія завдала удару по госпіталю з мирними мешканцями у відповідь за збитий Су-25 у Сирії

08:07, сьогодні 802 Читать новость на русском
Росія атакує мирних мешканців у Сирії
Росія атакує мирних мешканців у Сирії

Після того як сирійські повстанці збили російський літак Су-25 та вбили пілота, російська авіація нанесла ракетних ударів по містах у провінції Ідліб, у тому числі по мирних мешканцях. Внаслідок авіаударів був пошкоджений госпіталь.

Загалом нальоти були здійснені по містах Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет аль-Нууман та Ідліб, повідомляє Reuters.

Читайте також: У мережі з'явилося відео останніх секунд життя російського пілота СУ-25, який загинув у Сирії

За даними видання, внаслідок авіаудару загинуло десятки людей. Так, в Маарат аль-Нуман удар був завданий по лікарні. Серед постраждалих – діти.

За попередніми даними загинуло щонайменше п’ятеро осіб, коли ракета потрапила у житловий будинок в Кафр-Нубл.

У місті Ідліб, столиці провінції, за даними очевидців, була цілковито знищена п’ятиповерхова будівля.

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитим сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов. У Міноборони Росії переконують, що російський літак було збито з ПЗРК.

У Пентагоні своєю чергою заявили, що є непричетними до постачання бойовикам "Ісламської держави" у Сирії переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Земля – Повітря".

Теги: Новини Росії Війна у Сирії авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:38 Будни "ЛНР": пойти в Луганске некуда – опасно
Ольга Черненко 628
Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
4 лютого, 22:01 Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
Блог Медіа 1173
Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
4 лютого, 20:00 Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
2645
Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
4 лютого, 19:01 Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
Блог Медіа 3670
Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
4 лютого, 16:02 Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
Блог Медіа 2549
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Нардеп вказала на "неадекватні заходи" влади у Шегинях: перелік
 10 вересня 2017 , 18:21
Волонтер пояснив, що має відбуватися в Україні після гучних заяв Порошенка про агресію Кремля
8 вересня 2017 , 01:59
Я не вірю в договорняк Порошенка і Путіна, – Дейнега
 17 серпня 2017 , 00:57
Офіцер під наркотиками вгатив солдата кувалдою по голові
 28 листопада 2017 , 18:50
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук