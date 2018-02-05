Росія завдала удару по госпіталю з мирними мешканцями у відповідь за збитий Су-25 у Сирії
Після того як сирійські повстанці збили російський літак Су-25 та вбили пілота, російська авіація нанесла ракетних ударів по містах у провінції Ідліб, у тому числі по мирних мешканцях. Внаслідок авіаударів був пошкоджений госпіталь.
Загалом нальоти були здійснені по містах Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет аль-Нууман та Ідліб, повідомляє Reuters.
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За даними видання, внаслідок авіаудару загинуло десятки людей. Так, в Маарат аль-Нуман удар був завданий по лікарні. Серед постраждалих – діти.
За попередніми даними загинуло щонайменше п’ятеро осіб, коли ракета потрапила у житловий будинок в Кафр-Нубл.
У місті Ідліб, столиці провінції, за даними очевидців, була цілковито знищена п’ятиповерхова будівля.
Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитим сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов. У Міноборони Росії переконують, що російський літак було збито з ПЗРК.
У Пентагоні своєю чергою заявили, що є непричетними до постачання бойовикам "Ісламської держави" у Сирії переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Земля – Повітря".