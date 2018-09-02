Росія заявляє, що Данія затримала її судно

Влада Данії заарештувала біля мису Скаген судно "Нова Земля", що належить Мурманському морському пароплавству.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на російську профспілку моряків.

Читайте також: В Азовському морі силовики РФ затримали ще одне українське судно

Видання зазначає, що на борту перебувало 19 моряків.

За інформацією Росії, "Нова Земля" – не перше арештоване за кордоном судно пароплавства. У липні в Іспанії заарештували теплохід "Полюси", який досі стоїть біля берегів Сеути.

У профспілці моряків підкреслили, що на цей момент щонайменше 80 російських моряків перебувають у жалюгідному стані з вини судновласника, а також зазначили, що Мурманське морське пароплавство ігнорує запити про плани виходу із ситуації.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.