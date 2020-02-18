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      Росія збільшила військові сили біля кордонів України і може перейти в наступ, – ГУР

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      Росія збільшила військові сили біля кордонів України / ria.ru

      Від 2014 року Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.

      Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що сьогодні Росія основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння, повідомляє пресслужба відомства.

      Зверніть увагу: Чергові докази проти агресора: на Луганщині виявили російське озброєння – фото

      Наразі РФ переоснащує ядерні компоненти. Ракетні системи "Тополь" замінять системами "Ярс". Окрім того, триває розвиток нової ракетної системи "Сармат".

      Довідка. Дальність ураження таких ракет досягає 12 тисяч кілометрів.

      За словами Скібіцького, такі ракети становлять загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи.

      Раніше спостерігачі ОБСЄ з 17 вересня 2019 року до 28 січня 2020 року зафіксували 341 особу у військовій формі, яка пройшла на територію Донбасі через російські пункти пропуску.

      Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 13 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів.

      Читайте також: Яка головна мета масштабних обстрілів бойовиками на Донбасі: версія військового

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Ядерна безпека Зброя Міністерство оборони України Європа Новини Росії
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