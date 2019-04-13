Росія збирається побудувати в окупованому Криму ще один міст

Лідер країни-окупанта Володимир Путін вирішив продовжувати виділяти гроші для "соціально економічного розвитку" окупованого Криму. У Росії збираються виділити півострову ще 200 мільярдів рублів – і окупанти вже знають, як витратять ці гроші.

У Севастополі окупанти планують побудувати ще один міст – цього разу через Севастопольську бухту – та рокаду, пише російське видання "Комерсант".

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Окрім того, напереродні туристичного сезону російський лідер доручив збільшити кількість субсидованих авіактивтків до окупованого Сімферополя. Також окупанти мають намір побудувати дорогу для південного автомобільного обходу Сімферополя.

Кошти на це у незаконної влади з'являться через можливе продовження так званої федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку окупованого Криму і Севастополя до 2025 року.



Сімферополька бухта на карті

Зазначимо, очільник КремляВолодимир Путін заявляє, що залізничне сполучення через незаконний Кримський міст з'явиться у 2019 році . Він називає це ще однією можливістю "розвиватися". Будівельники мосту стверджують, що поклали майже половину шляхів на залізничній частині транспортного переходу з Росії в окупований Крим.