Росія збирається розслідувати вбивство Захарченка як "тероризм"

У слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що готові максимально сприяти проросійським бойовикам у проведенні розслідування щодо вбивства ватажка сепаратистів Олександра Захарченка.

Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету Росії.

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За фактом скоєння вибуху 31 серпня в одному з кафе міста Донецька, внаслідок якого загинув глава "Донецької народної республіки" Захарченко і було поранено "міністра доходів і зборів" Тимофєєва і невідому дівчину, в Слідчому комітеті Росії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 361 КК Російської Федерації (акт міжнародного тероризму, який спричинив заподіяння смерті людині),

– йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті Росії наголошують, що дії невідомих осіб, які призвели до вибуху, піддали небезпеці життя і здоров'я невизначене коло осіб, які перебували поблизу місця інциденту.

У повідомленні комітету також зазначено, що Росія готова надати допомогу у розслідуванні злочину, ґрунтуючись на міжнародному досвіді розслідування терористичних актів.

Нагадаємо, лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.