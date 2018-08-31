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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Росія збирається розслідувати вбивство Захарченка як "тероризм"

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Слідчий комітет Російської Федерації
Слідчий комітет Російської Федерації / Фото з відкритих джерел

У слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що готові максимально сприяти проросійським бойовикам у проведенні розслідування щодо вбивства ватажка сепаратистів Олександра Захарченка.

Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету Росії.

Читайте також: Вбивство Захарченка: реакція російських політиків з приводу загибелі ватажка сепаратистів

За фактом скоєння вибуху 31 серпня в одному з кафе міста Донецька, внаслідок якого загинув глава "Донецької народної республіки" Захарченко і було поранено "міністра доходів і зборів" Тимофєєва і невідому дівчину, в Слідчому комітеті Росії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 361 КК Російської Федерації (акт міжнародного тероризму, який спричинив заподіяння смерті людині),
– йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті Росії наголошують, що дії невідомих осіб, які призвели до вибуху, піддали небезпеці життя і здоров'я невизначене коло осіб, які перебували поблизу місця інциденту.

У повідомленні комітету також зазначено, що Росія готова надати допомогу у розслідуванні злочину, ґрунтуючись на міжнародному досвіді розслідування терористичних актів.

Нагадаємо, лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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