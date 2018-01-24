08:16
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу, – Волкер

01:11, сьогодні 2510 Читать новость на русском
Волкер переконаний, що Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу
Волкер переконаний, що Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу / kyivpost.com

Росія переслідує політичні цілі завдяки окупації українських територій, але вона не змогла їх досягнути. Тож прийде час, коли Кремль перегляне свою позицію, і ця окупація стане йому невигідною.

Таку думку висловив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю DW.

"Ми всі сподіваємося, що Росія перегляне свою позицію, а саме її керівництво дійде до висновку, що окупація території України більше не в її інтересах. Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт", – зазначив він.

Читайте також: Лавров зробив гучну заяву про "утиски" УПЦ МП

Волкер переконаний, що Кремль не має наміру окуповувати всю територію України, а переслідує суто політичні цілі і працює виключно на дестабілізацію України.

Зокрема, Кремль давно прагне мати вплив на політику Києва і спробувати вбити клин між Україною і Заходом.

Спецпредставник США наголосив, що мінські угоди дуже важливі для встановлення миру на сході України, адже завдяки цим документам Москва підтверджує свою прихильність щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте також: Тіллерсон розповів деталі розмови з Лавровим щодо України

Росія сподівалася привести до влади більш дружній уряд в Києві, щоб утримати Україну в сфері свого впливу. Я вважаю, що все завершилося трагедією, оскільки дуже багато людей постраждали внаслідок цього конфлікту. Більше 10 тисяч людей загинули і понад мільйон людей стали вимушеними переселенцями, проте Росія своїх цілей в Україні не досягла,
– зазначив політик.

До слова, експерти вважають, що візит спеціального представника США з питань України Курта Волкера в Україну перед тим, як він проведе зустріч із Владиславом Сурковим, є хорошим знаком.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Новини США Курт Волкер Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
24 січня, 22:01 Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
Блог Медіа 1380
Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
24 січня, 21:00 Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
Наталія Лебідь 981
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
24 січня, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
6166
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
24 січня, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 494
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
24 січня, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 531
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Нардеп від БПП продав за 8,49 мільйона гривень елітну квартиру (Виправлено)
 15 листопада 2017 , 09:59
Юрист пояснив, коли запрацює оновлений Верховний суд України
 30 липня 2017 , 23:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Курс валют на 25 січня: євро зріс ще на понад чверть гривні
 сьогодні , 08:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук