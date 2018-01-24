Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу, – Волкер

Росія переслідує політичні цілі завдяки окупації українських територій, але вона не змогла їх досягнути. Тож прийде час, коли Кремль перегляне свою позицію, і ця окупація стане йому невигідною.

Таку думку висловив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю DW.

"Ми всі сподіваємося, що Росія перегляне свою позицію, а саме її керівництво дійде до висновку, що окупація території України більше не в її інтересах. Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт", – зазначив він.

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Волкер переконаний, що Кремль не має наміру окуповувати всю територію України, а переслідує суто політичні цілі і працює виключно на дестабілізацію України.

Зокрема, Кремль давно прагне мати вплив на політику Києва і спробувати вбити клин між Україною і Заходом.

Спецпредставник США наголосив, що мінські угоди дуже важливі для встановлення миру на сході України, адже завдяки цим документам Москва підтверджує свою прихильність щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Росія сподівалася привести до влади більш дружній уряд в Києві, щоб утримати Україну в сфері свого впливу. Я вважаю, що все завершилося трагедією, оскільки дуже багато людей постраждали внаслідок цього конфлікту. Більше 10 тисяч людей загинули і понад мільйон людей стали вимушеними переселенцями, проте Росія своїх цілей в Україні не досягла,

– зазначив політик.

До слова, експерти вважають, що візит спеціального представника США з питань України Курта Волкера в Україну перед тим, як він проведе зустріч із Владиславом Сурковим, є хорошим знаком.