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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія знайшла новий спосіб легітимізації "ЛДНР", – експерт

08:01, сьогодні 1481 Читать новость на русском
Росія знову хоче посадити за стіл переговорів з Україною бойовиків
Росія знову хоче посадити за стіл переговорів з Україною бойовиків / 24 Канал

Умова Росії щодо повернення до Спільного центру контролю і координації разом з бойовиками "ЛДНР" – реалізація плану Москви посадити Київ за стіл переговорів з проросійськими терористами.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Як зауважує експерт, грудневий демарш виходу РФ із СЦКК начебто через перешкоджання їхній діяльності – один з елементів цієї гри. Після цього Росія взяла паузу, під час якої наші західні партнери, зокрема, Німеччина висловила стурбованість і закликала – не вимагала, тобто попросила Росію повернутися. Цим, на думку Снєгирьова, Німеччина показує, що повернення Росії в СЦКК – суто її добра воля. Фактично, за його словами, виходить так, що Росія вийшла не тому, що вона – країна-агресор і окупант, і діяльність СЦКК носить відверто провокативний характер, тому що більшість співробітників з РФ – дотичні до спецслужб. Це подано, як недружній крок з боку України.

Фахівець також зазначив, що приміщення, де працювали росіяни, було передано так званим офіцерам з "ЛДНР". Таким чином готувалося підґрунтя щодо їх легітимізації.

Тепер Росія грає на своєму полі, висуваючи умови. Подальші кроки прогнозовані – Росія повертається, але разом із "ЛДНР". Україну західні партнери ставлять в незручну позу, пояснюючи присутність бойовиків необхідністю повернення РФ. А присутність бойовиків свідчитиме про те, що це суто внутрішній конфлікт. Те, чого й хоче Росія,
– наголошує Дмитро Снєгирьов.

На його переконання, після того, як у СЦКК введуть бойовиків, РФ, вочевидь, вийде або візьме на себе функції так званого арбітра, яка зі сторони спостерігає за внутрішнім протистоянням. Тобто вимагатиме, щоб Україна домовлялася про припинення вогню не з РФ, а з бойовиками.

Водночас Снєгирьов висловив сподівання, що в України вистачить волі не погоджуватися на це. Тому що зараз часто лунають заяви, що треба шукати компроміси з Росією, а не ворогувати.

Нагадаємо, Росія висунула умови повернення своїх офіцерів до СЦКК – хочуть там бачити бойовиків "Л/ДНР". Як відомо, 19 грудня 2017 року 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну. При цьому одному з російських офіцерів з СЦКК заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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