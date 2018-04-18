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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія знайшла слабкі місця в Америки та її союзників, – колишній міністр оборони США

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Леон Панетта
Леон Панетта / washingtontimes.com

США повинні дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що є лінії, які Америка не дозволить перетнути Кремлю.

Таку заяву зробив колишній міністр оборони США Леон Панетта, передає CNBC.

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Немає ніяких сумнівів у тому, що ми відкрили нову главу холодної війни з Росією. Є дуже багато кроків, які роблять росіяни, дуже агресивних. Частково це відбувається тому, що вони знайшли слабкості у Сполучених Штатів, а також у наших союзників,
– цитує телеканал екс-міністра.

Панетта вважає, що Америка повинна продемонструвати свою могутність, що може відкрити двері до діалогу із главою Кремля.

"Єдиний спосіб, за допомогою якого можна домовитися з Путіним, пов'язаний із силою, не із слабкістю", – зазначає колишній високопосадовець США.

Хто такий Леон Панетта? Це впливовий американський політик, який працював на різних урядових посадах. За правління Біла Клінтона у 1994-1997 роках Панетта очолював адміністрацію США. У 20092011 роках він був директором ЦРУ, а в липні 2011 року президент США Барак Обама призначив Панетту міністром оборони Сполучених Штатів.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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