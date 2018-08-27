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Росія знову відмовила архієпископу Клименту у помилуванні Сенцова: документ

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Архієпископу Клименту знову відмовили у помилуванні Сенцова
Архієпископу Клименту знову відмовили у помилуванні Сенцова / фото з відкритих джерел

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент отримав чергову відмову від російської влади помилувати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це інформує "Кримська правозахисна група", з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу на особисте звернення архієпископа Климента до президента РФ.

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У документі сказано, що для початку процедури помилування український політв'язень Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням в письмовій формі і передати його адміністрації виправної установи, в якій він у цей час перебуває.


Архієпископу Клименту знову відмовили у помилуванні Сенцова

Активісти "Кримської правозахисної групи" нагадують, що українські політв'язні, які перебували у російських в'язницях і раніше були звільнені після указу Путіна про помилування, особисто самі ніколи не писали жодних прохань президенту РФ.

 
Теги: Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 канал
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