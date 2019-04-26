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      Росія зняла санкції з чотирьох відомих українців

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      Леоніда Черновецького Росія виключила зі списку санкцій
      Леоніда Черновецького Росія виключила зі списку санкцій / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі підписали постанову про скасування спеціальних економічних заходів, які були введені 1 листопада 2018 року, стосовно чотирьох громадян України.

      Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі інформації РФ.

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      Ця постанова вносить зміни до прийнятого раніше документу про економічні санкції та скорочує список громадян України, щодо яких раніше були запроваджені обмеження.

      Кого виключили із санкційного списку?

      • Леоніда Черновецького – колишнього мера Києва;

      • Степана Черновецького – сина Леоніда Черновецького, колишнього голову наглядової ради "Правекс-банку";

      • Володимира Крилова – екс-генерального директора "Нового каналу";

      • Володимира Локотка – чоловіка відомої української телеведучої Ольги Фреймут.

      При введенні санкцій Росія наголошувала, що це "протидія недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб зі сторони України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

      Повний список громадян України та компаній, які потрапили під економічні обмеження РФ 1 листопада 2018 року – читайте тут.

      Окрім того, 18 квітня Росія встановила заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширила заборону на ввезення деяких українських товарів.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції Росії проти України Леонід Черновецький
      Джерело: 24 канал
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