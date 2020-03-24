Росія звикла до санкцій, вони вже не турбують Путіна, – російський журналіст

Росія наразі не має ні політичного, ні економічного інтересу до завершення війни на Донбасі. Вона давно адаптувалася до санкцій, які Захід запровадив через агресію проти України.

Ще до недавнього часу не зважати на санкції дозволяли ціни на нафту, розповів ексголовний редактор російського видання Newsweek Михайло Фішман в інтерв'ю "Новому времени".

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Та й при нинішньому падінні цін на нафту російський бюджет почувається доволі стабільно. Отже, і в Кремлі спокійні. Є певна стагнація, яка згодом перейде у депресію, але наразі немає ознак, що це турбує Володимира Путіна,

– розповів журналіст.

За його словами, для Росії досі залишаються незмінними цілі війни на Донбасі. Мовляв, мета не у самому конфлікті на території України, а у політичних бонусах, які він може дати Росії.

"Завдання в тому, щоб домогтися стратегічних цілей. Вони доволі очевидні і полягають в тому, що Донбас має бути інтегрований до складу України на умовах Кремля. Першочергова мета – впливати на українську зовнішню політику", – заявив Михайло Фішман.

Він переконаний, що Росія хоче "впихнути" Україні її ж дві області, але на своїх умовах. Фінальна мета – щоб ті могли ветувати важливі зовнішньополітичні рішення України.

Це стратегічна мета, яка була сформульована досить давно. Нині не помітно жодних ознак того, щоб вона змінювалася. Ось в чому сенс того, що відбувається на Донбасі. Мабуть, це зрозуміло і в Києві, і точно зрозуміло в Москві,

– резюмував ексголовний редактор Newsweek.

Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.



Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.



Втрати Росії через санкції у 2014 – 2015 роках оцінювали у 800 мільярдів рублів. Це приблизно дорівнює 280 мільярдам гривень.