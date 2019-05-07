16:49
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Росія звільнила з полону двох українців: відомі імена

      2251 Читать новость на русском
      Росія звільнила з полону двох українців
      Росія звільнила з полону двох українців / Фото з відкритих джерел

      Окупаційна влада анексованого Криму звільнила двох українських рибалок з Херсона – Руслана Кондратюка та Андрія Морозова.

      Український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook написала, що про звільнення їй повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

      Читайте також: Холод та недоїдання: Балух написав про жорстке ставлення у тюрмі РФ

      "Вона (Тетяна Москалькова, – 24 канал) повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримуванні на території окупованого Криму два херсонські рибалки – Руслан Кондратюк та Андрій Морозов", – йдеться у повідомлені. 

      Наразі українці прямують до своїх рідних на Херсонщину.

      Що відомо про звільнених українців? У вересні 2018 року жителів Херсона Руслана Кондратюка та Андрія Морозова затримали прикордонники ФСБ Росії під час пришвартування моторного човна через поломку мотора на кримському березі озера Сиваш. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону".

      За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      11529
      Теги: Новини України Заручники Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ Людмила Денісова СІЗО Новини Херсона
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      сьогодні , 16:01 Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      Ірина Поліщук 600
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сьогодні , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 1756
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      582
      Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      сьогодні , 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      Станіслав Безушко 340
      Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сьогодні , 12:00 Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 2712
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук