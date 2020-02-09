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      Росія звинуватила Норвегію у порушенні угоди щодо архіпелагу Шпіцберген: що про це відомо

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      Острів Шпіцберген / youroute.ru

      Росія вважає, що Норвегія порушує зобов'язання щодо договору про архіпелаг Шпіцберген. Мовиться про угоду підписану ще у 1920 році.

      Про це повідомляє посольство Росії у Норвегії на своїй фейсбук-сторінці. РФ звинувачує норвежців у несправедливому, на їхню думку, розподілі ліцензій на розробку нафтогазоносних ресурсів континентального шельфу. Через це російські компанії не можуть брати участь у подачі заявок на перспективні ділянки.

      До теми: Росія зосередила підводні війська біля берегів Норвегії, НАТО посилює власні патрулі

      Російські дипломати запропонували вирішувати питання шляхом переговорів і консультацій. Водночас, у посольстві наголосили, що Росія не заперечує норвезький суверенітет над архіпелагом Шпіцберген.

      Російських військових виявили на архіпелазі Шпіцберген: основне

      • Наприкінці вересня 2019 року американські літаки-розвідники на материковій частині Норвегії і на архіпелазі Шпіцберген помітили спецназівців РФ. Військові вивчали головні інфраструктурні об'єкти і в цілому розвідували місцевість.
      • Росіян туди перекинув спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань. 
      • В операції брали участь наймані воєнізовані формування, які вже відомі НАТО "через події в Криму". Йдеться про російську нелегальну ПВК "Вагнер".
      • У Міністерстві оборони Норвегії російські навчання назвали "тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда".

      Що відомо про архіпелаг Шпіцберген

      Вікінги відкрили Шпіцберген (у Норвегії – Свальбард) ще у XII столітті. Офіційно відкриття архіпелагу зареєстровано голландцем Віллемом Баренцом у 1596 році. У XVII-XVIII століттях Шпіцберген став базою для китобійного промислу і об'єктом претензій багатьох країн, проте після винищення значної частини популяції китів у регіоні інтерес до архіпелагу стих до початку XX століття.

      У 1920 році між Норвегією, США, Данією, Францією, Італією, Японією, Нідерландами, Великобританією і Швецією було підписано Договір про Шпіцберген (СРСР ратифікував його у 1935 році). Підписанти визнавали суверенітет Норвегії над архіпелагом, але отримували рівні права на видобуток там природних ресурсів і територіальні води.

      Архіпелаг належить Норвегії і є демілітаризованою зоною – жодна країна не може використовувати його територію і прибережні води у військових цілях. Згідно з чинним міжнародним договором, Росія може використовувати його для економічної діяльності. Росіяни можуть приїжджати на архіпелаг, але тільки без зброї в руках. Однак, як бачимо, іноді Кремль "забуває" про це і фактично починає дипломатичну війну з Норвегією за "спільний" архіпелаг.

      Як пояснив військовий експерт Олег Жданов у коментарі 24 каналу, "Шпіцберген – це дуже вигідна позиція щодо побудови військової бази або інших об'єктів, або встановлення там розвідувальної апаратури".

      Що відомо про агресивні дії Росії поблизу НорвегіїУ березні 2019 року, а також у жовтні-листопаді 2018 року Росію звинувачували у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО в Норвегії. Москва традиційно все заперечувала.

      РФ також розмістила ракетну систему "Бал" на відстані 35 кілометрів від кордону з Норвегією. На території Норвегії вже побудували систему радарів США на замовлення Норвезьких служб безпеки. Вона стала предметом суперечок між двома країнами. У травні 2019 року у Кремлі заявили, що будуть приймати контрзаходи через "загрозу безпеці Росії".

      Архіпелаг Шпіцберген на карті:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Норвегія Арктика Новини Росії Нафта
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