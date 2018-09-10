Росія звинуватила США в застосуванні фосфорних бомб у Сирії

Міністерство оборони США спростувало заяву російських військових, що американські винищувачі F-15 використовували заборонені фосфорні бомби в Сирії. Представник Пентагону Шон Робертсон заявив, що військові підрозділи у цьому регіоні не мають таких боєприпасів.

Про це повідомила "Медуза".

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До цього часу ми не отримали ніяких повідомлень про використання білого фосфору. Жодна з військових частин в цьому районі навіть не оснащена білими фосфорними боєприпасами,

– сказав Робертсон.

Міністерство оборони Росії заявило, що 8 вересня два винищувачі воєнно-повітряних сил США скинули фосфорні запальні боєприпаси на місто Хаджінов в провінції Дейр-ез-Зор. Через удари в районі сталися сильні пожежі, повідомив глава російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-лейтенант Володимир Савченко. Скільки людей загинули і постраждали, не уточнювалася.

Додамо, що боєприпаси з використанням білого фосфору заборонені додатковим протоколом до Женевської конвенції 1949 року.

Нагадаємо, Трамп і вищі посадові особи попередили сирійський режим і його союзників, Росію та Іран, не використовувати хімічну зброю або нерозважливо вбивати людей. Він заявив, що весь світ й Америка будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї.



У суботу, 8 вересня, сирійські урядові війська та російські союзники завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 атак.