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Росія звинуватила Україну в "піратстві" в Азовському морі

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Росія звинуватила Україну в "піратстві" в Азовському морі
Росія звинуватила Україну в "піратстві" в Азовському морі / Ілюстративне фото

Посольство Росії у США назвало дії української влади в Азовському морі "піратством" і закликало Сполучені Штати припинити заступатися за українські судна. До заяви відомства прикріплено сюжет російського телеканалу про долю екіпажу "Норд", у якому журналістка також заявляє про "державне піратство" з боку України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Посольства Росії у США.

24 канал повідомляв, що напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

"Держдеп в особі офіційного представника Хізер Науерт перейнявся легітимними зупинками для перевірок суден в Азовському морі. Зупинками. Не арештами, не затриманнями", – обурюється російське дипвідомство.

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Примітно, що з "сотень" суден не названо жодне (це важливо для розуміння політики подвійних стандартів). Держдеп свідомо ухилився від цього. Адже тут замовчують факти українського піратства,
– мовиться в заяві.

Як приклад російські дипломати навели "захоплення траулера "Норд" українськими прикордонниками 25 березня в Азовському морі разом із командою, що складається з кримських рибалок, які не визнають себе українськими громадянами".

"Мовчить Держдеп і про те, що 10 серпня українські силовики заблокували в порту Херсона російський танкер "Механік Погодін". На борту перебуває 12 членів екіпажу. У них уже побували представники ОБСЄ", – додало посольство РФ.

"Закликаємо американців припинити заступатися за підопічних, які безчинствують в Азовському морі, почати предметний діалог щодо проблеми російських громадян в американських в'язницях", – заявили в дипустанові РФ.

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Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини США Новини Росії Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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