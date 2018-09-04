Росія зводить загородження у селищі на Луганщині: чим це загрожує українцям

Російські прикордонники активізувались на Луганщині. Посеред села Мілове, по якому проходить межа двох держав, представники країни-агресора почали встановлювати огорожу.

Формально, вони закон не порушують, бо ще за радянських часів селище буквально поділили між Україною та Росією.

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На вулиці Дружби народів в українському селі Мілове прикордонники Росії почали встановлювати паркан. Закон не порушують, адже саме по вулиці проходить межа між Україною та Росією. Так визначили ще в радянські часи. І поставили два пункти пропуску: російський та український.

Огородження, яке зводить Росія, поки не впливає на роботу вітчизняного пункту пропуску. За офіційними даними, щодня 3 тисячі, переважно місцеві мешканці, людей перетинають кордон.

Цього і наступного року Україна мала б звести інженерні спорудження, які в народі відомі, як проект стіна, в Луганській і Харківських Областях. Та будівництво призупинили через брак коштів. Тим часом Росія працює не покладаючи рук.

Зараз, в ході інженерного облаштування ділянки з Російською федерацією, ми облаштовували лінію державного кордону, але за межами населеного пункту, для того щоб не створювати незручностей для мешканців самого Мілового, які власне територією міста при наявності документів можуть пересуватись достатньо вільно,

– сказав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Небезпека полягає в тому, що український пункт пропуску в Міловому розташований на російській території дороги. З відкритих джерел дізнаємося, - після початку російської агресії прикордонники вже звертались до Кабінету Міністрів, наголошували, що пункт в Міловому треба перенести. Але, реакції, вочевидь, не було.

"Першочерговими діями в цій ситуації має бути рішення про термінове перенесення пункту пропуску українського, для того щоб не створити передумови до захоплення наших прикордонників", – заявив Слободян.

Українським прикордонникам вже довелося перекрити дорогу, яка веде з українського Мілового до українського села Зоринівка, бо ж 4 кілометри траси проходять по території Росії. А все тому, що росіяни на виїзді та в'їізді своєї частини траси встановити знак кордону.

Якщо встановлено показчик, що це є кордон Російської Федерації, людей можуть затримати і по відношенню до них складати адміндокументи,

– наголосив помічник начальника Луганського прикордонного загону ДПСУ Руслан Грех.

Щоб цього не сталося наші прикордонники перенаправили машини на грунтову дорогу по українській території, паралельно російському відрізку траси.