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      Росіян звозили автобусами, – журналіст 24 каналу про анексію Криму, очевидцем якої він був

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      П'ять років тому в Москві підписали так званий договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Цьому передував псевдореферендум про об'єднання українського півострова з РФ, результати якого не визнали ні ООН, ні ОБСЄ, ні Рада Європи.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу Антон Голобородько, який був у Криму з 26 лютого до 19 березня 2014 року.

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      За словами Антона, 18 березня, коли в РФ підписували так званий договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії, на півострові відбувалися масові проросійські мітинги, за своїх характером подібні до народних гулянь на Новий рік.

      Важко сказати, були це кримчани чи ні. Адже впродовж декількох тижнів мого перебування у Криму я бачив, як туди автобусами звозили людей. Вони не приховували того, що вони – росіяни,
      – пригадав Голобородько.

      Й додав, що зранку 18 березня на півострові був і проукраїнський мітинг. На ньому активісти вимагали, аби звільнили полонених. Саме у цей день вперше заговорили про те, що зникають люди – таких на той момент було 14.

      Як РФ анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      18 березня також відбулася ще одна подія: одну з військових частин у Сімферополі взяли штурмом. Один з українських військових тоді загинув

      Це був якийсь сюрреалізм. Ми знали, що зникли 14 громадян України, їх не шукали. А в декількох кілометрах відбувалися масові гуляння, 
      – зазначив журналіст.

      Антон був у Криму й у березні 2018 року. Хоча з місцевими багато не спілкувався, та все ж намагався запитати їх про те, що змінилося за роки анексії. Проте розповісти про якісь кардинальні зміни ніхто йому так і не зміг.

      "Місцеві очікували, що побудують міст, розвинуть інфраструктуру й на півострів хлинуть туристи. Та їх у Криму зараз набагато менше, ніж до окупації. Мій висновок: кримчани не здобули нічого, за що варто було би боротися. Основне досягнення за чотири роки – це повернення того, що вони втратили після анексії Росією. Тобто навіть постачання води, відновлення мобільного зв'язку чи роботи банків", – підсумував кореспондент.

      Ретроспектива розгубленості й зради: детально про те, як Росія анексувала Крим – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Анексія Криму Новини України Новини Криму Україна – Росія Журналісти
      Джерело: 24 канал
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