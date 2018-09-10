Росіянам набрид владний "режим" і Путін особисто, – Яковина

Одночасно з виборами по всій Росії йшли акції протесту. Формальним приводом було "непогодження" з різким підвищенням пенсійного віку. Однак, в реальності люди виходили на вулиці просто проти президента Путіна.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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Як розповів Яковина, в Санкт-Петербурзі і Москві на вулиці вийшло не дуже багато людей – максимум десять тисяч в кожному. "В переважній більшості це були дуже молоді люди – студенти і школярі. Проте поліцейські почали максимально жорстоко скручувати і хапати учасників мітингів. Хоча вони абсолютно нікому і нічому не погрожували. Захоплювати владу точно не збиралися", – зазначив експерт.

А якщо влада б'є людей, то тут одне з двох. Перше: вона абсолютно впевнена в собі, і знає, що більшість людей її підтримає в будь-якому випадку. Тобто б'є з відчуття власної сили. Друге: влада в собі не впевнена. Вона застосовує силу, щоб відновити свій авторитет, щоб показати "хто тут головний", щоб змусити всіх боятися. Вона розуміє, що без насильства їй ніхто не підкориться, з нею не будуть рахуватися,

– сказав Яковина.

За його словами, рекордно низькі результати навіть на абсолютно сфальсифікованих виборах, падіння популярності самого Путіна на тлі пенсійної реформи – це перші дзвіночки про те, що все, любов з народом пройшла.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 10 вересня 2018