Росіянам перестали видавати візи до США, – консул
Генеральний консул в Х'юстоні Олександр Писарєв заявив, що у США припинили видавати візи росіянам, в тому числі в гуманітарних випадках.
Про це повідомляє видання "Главное".
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Зазначається, що коментуючи ситуацію із загибеллю громадянина Росії, який потонув під час відпочинку в штаті Юта, Писарєв заявив, що за тілом загиблого "просто так не прилетиш – американці ж не дають віз".
Додамо, що наразі немає підтвердження того, що у США справді припинили видачу віз росіянам.
Нагадаємо, що Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.
Джерело: 24 Канал
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