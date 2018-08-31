Росіянам перестали видавати візи до США, – консул

Генеральний консул в Х'юстоні Олександр Писарєв заявив, що у США припинили видавати візи росіянам, в тому числі в гуманітарних випадках.

Про це повідомляє видання "Главное".

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Зазначається, що коментуючи ситуацію із загибеллю громадянина Росії, який потонув під час відпочинку в штаті Юта, Писарєв заявив, що за тілом загиблого "просто так не прилетиш – американці ж не дають віз".

Додамо, що наразі немає підтвердження того, що у США справді припинили видачу віз росіянам.

Нагадаємо, що Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.