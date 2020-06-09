Про окремий район на Закарпатті, сепаратизм на Західній Україні, учасників ТКГ та вибори в ОРДЛО – в ефірі програми "Політбюро" розповіли аналітик Дмитро Тужанський, заступник редактора видання "Українська правда" Євген Будерацький, керівник проєкту "Донбас.Реалії" Андрій Діхтяренко, колишня заступниця міністра інформполітики Тетяна Попова та політична аналітикиня Марія Золкіна.

Про Берегівський район

Нещодавно оприлюднили нові проєкти районування українських областей. Тож на Закарпатті планують створити окремий Берегівський район. Станом на зараз, там 70% населення та місцеве самоврядування – це угорці. Про це в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі сказав політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський.

До теми Поступки Угорщині: на Закарпатті планують створити окремий Берегівський район

За його словами, там немає серйозних проблем чи сепаратизму. А одним з ключових питань є те, що це питання не обговорювали.

Зараз йдеться про створення нового Берегівського району, до якого планують доєднати Виноградівський. Там частка угорців – менша й у разі об'єднання вона зменшиться із 70% до 40%,

– пояснив Тужанський.

Аналітик наголосив, що важливо розуміти адміністративну-територіальну реформу також у контексті децентралізації. Оскільки основні повноваження на місцях перейдуть на рівень об'єднаних територіальних громад.

"Тобто місцевої влади, як такої, у районах не залишиться. Тепер центральна влада зможе контролювати чи блокувати ініціативи. Але це світова практика", – зазначив Тужанський.

Що відомо про реформу децентралізації в Україні?Суть реформи передбачає створення на усій території країни окремих територіальних громад – об'єднання найближчих міст, маленьких містечок, селищ та сіл. Разом з об'єднанням громадам надаються й частина грошей, які раніше йшли податками у державний бюджет.



Ключовою метою реформи є те, щоб люди отримали гроші на місцях і самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати.



Сам процес формування ОТГ триває вже 6 років. З 2014 року громади могли добровільно об'єднуватися, отримуючи преференції з держбюджету. Він має завершитися після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, коли українці обиратимуть не мерів та сільських голів, а очільників ОТГ.

Про вплив Росії та перестороги

На думку політолога, перестороги справді є, бо йдеться про етнічне питання. Але Росія намагатиметься використовувати це у своїх інтересах.

Важливо зрозуміти, що російські медіа та агенти впливу "розганяють" цю страшилку, що Закарпаття стане другим Донбасом і угорці вимагають автономії. Але Закарпаття – маленький регіон. Я думаю, нам треба готуватися, що росіяни будуть на цьому грати,

– сказав Тужанський.

Також експерт наголосив, що не варто забувати: адміністративно-територіальна реформа – це прерогатива української держави. Він вважає, що етнічні меншини й врахування їхніх інтересів – це добре, але це не означає, що треба створювати їхні автономії.



Карта районів Закарпатської області / Фото "Закарпаття онлайн"

Про сепаратизм на Західній Україні

В Угорщині є партія "Йобікка", яка напряму фінансується Росією, це вже доведено. Умовно кажучи, це російська партія, яка розбурхує там свою історію. У дампі Рапопорта також є чіткий сценарій. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла журналістка та колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

"Одна з останніх ідей Рапопорта перед попереднім звільненням в кінці 2014 року, коли не вдалася "Новоросія" і його звільнили. У них була ідея про те, що давайте розкачувати (конфлікт – 24 канал) через Західну Україну і західноукраїнський сепаратизм", – повідомила Попова.

Хто такий Борис Рапопорт? Підлеглий Владислава Суркова – тодішнього помічника російського президента Володимира Путіна. Нещодавно виклали 10 гігабайтів пошти Рапопорта. Цікаві повідомлення датуються 2013–2014 роками і стосуються вони подій в Україні.

Вона додала, що мова була не лише про Закарпаття, а говорили ще й про Галичину.

"При чому вони хотіли використати розбіжності, які з'явилися між Коломойським та Порошенком", – зазначила Тетяна Попова.

Журналістка пояснила, що Росія дуже детально вивчає всі наявні конфлікти. Як міжнародні, навіть можливі в майбутньому, так і внутрішні.

Про переговори ТКГ

Стало відомо, що окуповані території Донбасу на переговорах Тристоронньої контактної групи представлятимуть 2 журналісти, лікар та юрист. Однак керівник проєкту "Донбас.Реалії", журналіст Андрій Діхтяренко заявив, що висування учасників ТКГ було непрозорим.

Якщо чесно, за ці 6 років я не пам'ятаю дійсно важливої ситуації, коли б голос вимушених переселенців дійсно брали до уваги. Як при попередній владі, так і при цій. Навіть висування учасників до ТКГ було дуже непрозорим. Це точно,

– сказав Діхтяренко.

Він пояснив, що в багатьох групах переселенці висували різних кандидатів. Було дуже бурхливе та жваве обговорення про те, кого треба висувати, а кого ні.

Що відомо про представників Донбасу на переговорах ТКГ?9 червня стало відомо, що Офіс Президента запросив взяти участь у переговорах ТКГ чотирьох представників ОРДЛО.



Там пояснили, що залучення представників окупованих територій відбувається з метою виконання мінських домовленостей, які передбачають проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

Про вибори в ОРДЛО

Україна запропонувала власних представників від Донбасу у ТКГ. Однією з важливих позицій, на якій вони наголошують – це проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року на території ОРДЛО винятково за українським законодавством, залученням українських журналістів, телебачення та політичних партій. На думку. Втім, керівник проєкту "Донбас Реалії" Андрій Діхтяренко не вірить, що ці вибори відбудуться.

На його думку, вони навряд чи відбудуться саме в жовтні. Це нереалістично, попри те, що від цієї ідеї досі не відмовилися в Офісі Президента, це все ще є на порядку денному.

Це нереально зовсім,

– наголосив Андрій Діхтяренко.

Також він відзначив, росіяни і представники так званої гібридної влади всі ці роки не сиділи нічого не роблячи. Зокрема, на окупованих територіях створено багато різних громадських організацій.

Представники від Донбасу у ТКГ

Донецька область:

Сергій Гармаш – журналіст;

Денис Казанський – журналіст.

Луганська область: