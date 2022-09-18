Про це сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"У Херсоні, за даними представників руху опору "Південь", окупанти готують провокації з подальшим звинуваченням у них ЗСУ. Серед об'єктів, де можливі зазначені вище дії росіян, перш за все, розглядаються заклади так званої освіти", – зазначив речник.

Треба бути у безпеці

Братчук закликав людей бути обережними та мати безпечне місце, щоб перечекати атаки. Не варто без зайвої потреби перебувати на вулиці.

Окупанти цинічні, підлі, для кривавої картинки у зомбоящику готові на жертви серед мирного населення, – наголосив Братчук.

Стрілянина у Херсоні

Ввечері 17 вересня у Херсоні трапилася стрілянина. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, це диверсія росіян. Окупанти всіма силами прагнуть дискредитувати Україну. Гуменюк зазначила, що подібні інциденти можуть тривати до 20 вересня.

"Ворог намагається створити провокації такого типу, щоб люди на Херсонщині повернули своє розуміння в інший бік. Вони хочуть їм донести інформацію, що їх не вивільняють, а захоплюють", – розповіла Гуменюк.

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