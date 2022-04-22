Росіяни в Ірпені до смерті ґвалтували жінку та її 15-річну дочку на очах у старшої доньки

Під час окупації Ірпеня російські окупанти зґвалтували жінку та її неповнолітню доньку. Жорстокі найманці Путіна били жінку та 15-річну дівчинку на очах у старшої доньки.

Жінка та її донька – мертві

Про звірства росіян повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вона написала, що 17-річна дівчина звернулася по допомогу, розповівши моторошні подробиці.

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Повідомляється, що троє російських окупантів в Ірпені на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру, якій було всього 15 років.

Нелюди з особливою жорстокістю били й ґвалтували їх. На жаль, жінка та її донька – мертві.

17-річній дівчинці довелося жити з трупами

Як повідомила омбудсменка, дівчинка, якій вдалося вижити, у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами в будинку.

Після звільнення міста вона змогла доїхати до бабусі. Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали та не чіпали, бо вона нібито "потвора". Сказали: "живи та передай іншим".

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