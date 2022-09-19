Про це розповіли у поліції Харківської області. Зазначили, що полонених іноземців катували.

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"Наразі іноземці віком від 20 до 40 років знаходяться в одному з реабілітаційних центрів. Їм надали медичну допомогу та забезпечили всі умови для належного проживання", – розповіли поліцейські.

Люди, яких окупанти захопили в полон / Фото Нацполіції Харкова

Приїхали напередодні нового вторгнення

Керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що людей катували у тоді окупованому Вовчанську. Зазначив, що за 3 тижні до 24 лютого 7 громадян Шрі-Ланки приїхали до України.

Частина з них приїхала на навчання в Куп'янському училищі, частина працювати. Вони орендували будинок в Куп'янську, – зазначив Болвінов.

Іноземці злякалися, коли почалася війна. Вони не залишали орендований будинок. Проте згодом таки вирішили евакуюватися й вирушили пішки до Харкова.

Росіяни одразу затримали іноземців

Окупанти затримали іноземців на першому блокпості Куп'янська. Людям зв'язали руки та закрили очі. Їх повезли у невідомому напрямку.

Згодом виявилось, що іноземці перебувають у Вовчанську. У неволі вони були до 10 вересня.

Слідчий Володимир Якименко розповів, що наразі триває досудове розслідування. Громадян Шрі-Ланки допитали як потерпілих. Про інцидент одразу розповіли для консульства.



Громадяни Шрі-Ланки, яких катували росіяни / Фото Нацполіції Харкова

Свідчення про катування

Постраждалі розповіли правоохоронцям про катування й постійне биття від росіян.Т акож їх примушували прибирати, забирали гроші.

Один з полонених сказав, що росіяни плоскогубцями відірвали йому нігті на великих пальцях ніг. Іншому теж відірвали ніготь на нозі, затискали між дверей та били по голові. Іноземець має шрами на голові за вухами.

Коли Вовчанськ деокупували, то люди знову пішли вирушили до Харкова. Вони потрапили до готельного комплексу. Там їх прихистив охоронець та повідомив у поліцію. Наразі потерпілі перебувають у реабілітаційному центрі. Їм надали допомогу.

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