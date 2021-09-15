Бойовик розповів, що у російсько-окупаційних військах був механіком-водієм танку. Він належав до ворожого угруповання "Дизель".

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Його затримали при спробі перетину лінії розмежування. З'ясувалося, що чоловік у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань донецьких бойовиків. За словами Костенка, угруповання, до якого він належав, укомлектоване приблизно на 80%. Його керівники час від часу міняються. Втім, ніхто не приховує, що вони прибувають з Росії. Мовляв, "це і так всім прекрасно зрозуміло".

Про що розповів затриманий російський найманець: дивіться відео

Перепробував різні наркотики

Коли бойовика затримували, він перебував під дією алкоголю та наркотиків. Втім сам він стверджує, що до початку допиту його вже "попустило". Чоловік пояснив, що тяжкі наркотики – звична справа для російськиї найманців. Саме на війні він вперше пробував різні речовини.

У цьому батальйоні попробували усі наркотики, які тільки існують. Раніше я у житті ніколи голку в руки не брав, поки не пішов в армію (окупантів – 24 канал),

– пояснив бойовик.

Про "дідовщину" з боку росіян

Також Костенко розповів, що росіяни "вважали себе царями". Вони дозволяли собі знущатися з найманців. Сам чоловік на власні очі не бачив цього, проте запевнив, що таке точно було. Наприклад, коли у одного із бойовиків, в якого є інвалідність, щось не виходило, його заставляли марширувати. Фактично – змушували робити те, що виходить за межі його фізичних можливостей.

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Бойовик визнає, що зрадив Україну

Російський найманець стверджує, що за час роботи на окупантів, нікого не вбив, а "просто батьківщину підставив". Він додав, що хотів би почати життя з нового аркуша паперу: кинути наркотики, вилікуватися від залежності. "Працювати хочу, сім'ю хочу. Можливо, колишня дружина повернеться. Але це малоймовірно", – зазначив Костенко.