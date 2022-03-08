Росіяни перетворили наших діток на "дітей війни", – Подоляк

Від початку вторгнення Росії в Україну загинуло близько 40 дітей. Маленьким українцям та українкам довелося подивитися в очі кривавій війні.

Подоляк показав малюнок сина про війну

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог перетворив наших діток на "дітей війни".

Це важливо Україну за 12 днів війни залишило понад 2 мільйони людей, – ООН

Українським дітям доводиться сидіти у підвалах, перебувати під обстрілами та бачити зброю.

Росіяни перетворили наших діток на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, що грабують, розстрілюють, мародерять,

– написав Подоляк.

Подоляк додав малюнок свого семирічного сина.

"Мій семирічний син бачить війну так, як на малюнку. Тепер це назавжди у пам'яті наших дітей", – написав радник глави ОП.



Малюнок сина Подоляка про війну / Фото з твітеру Подоляка

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