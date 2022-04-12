Росіяни вбили у Маріуполі відомого підприємця Андрія Дьяконова
12 квітня 2022 , 16:27Читать новость на русском
Джерело:MRPL.CITY
Від ворожого обстрілу в Маріуполі загинув місцевий підприємець Андрій Дьяконов. Вбивство сталося 11 квітня.
Дьяконов перебував у місті й допомагав маріупольцям. Ще вчора, 11 квітня, він перевозив у своєму автомобілі кількох людей.
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Тіла досі на місці трагедії
Люди зупинилися на Приморському бульварі, біля готелю "Турист", щоб відсунути гілку, яка перекрила їм дорогу. У машині також перебував священник. Він вийшов на дорогу. У цей момент автомобіль потрапив під обстріл і спалахнув.
На передньому сидінні перебувала жінка. Вона отримала поранення, але вижила. Інші люди загинули на місці. Автомобіль та тіла вбитих досі не можуть забрати.
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