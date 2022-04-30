Загарбники обіцяють дотримання правил поводження з військовополоненими. Однак насправді їх вбивають. Про це повідомили джерела 24 каналу.

Важливо Росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки під час Другої світової війни

Окупанти обіцяли не вбивати

На каналах бойовиків поширили відео, як п'ятеро українських військовослужбовців нібито добровільно здались в полон. Мовилось, мовляв, вийшли з "Азовсталі", бо побачили листівки з пропозицією здатись.

Загарбники цинічно переконували, що гарантують збереження життя.

Відео, де українські бійці нібито здались в полон:

Прислали матері фото мертвого сина

На відео в одного з бійців видно татуювання. Згодом його матері прислали світлину з цим тату, а згодом й обличчя сина.

За словами матері, хлопців взяли в полон 19 або 20 квітня біля центральної прохідної "Азовсталі". Рідні шукали шляхи, як витягти бійця звідти.

Однак вже 29 квітня бойовики подзвонили жінці та сказали, що син загинув, а потім – прислали фото. Очевидно, що росіяни підло вбили його.



Фото, що прислали матері



Росіяни вбили військового, що здався в полон

"Азовцям" наказують битись до останнього

Ще на початку вторгнення Росії командир полку "Азов" Денис Прокопенко наголосив, що наказує кожному військовому битись до останнього. Попри переважаючі сили противника, бійці проводили в Маріуполі успішні операції та здійснювати контратаку.

Однак наразі ситуація складна. В бункерах "Азовсталі" є понад 600 поранених бійців. Після авіаудару росіян по військовому шпиталі усе, що могло знадобитися постраждалим та хворим, знищено. Не вистачає ні їжі, ні води.

Україна вимагає у Росії відкрити гуманітарні коридори, щоб забрати з Маріуполя усіх наших людей. Українська делегація готова поїхати в місто для переговорів за посередництва будь-якої міжнародної інституції.

Росіяни знущаються з цивільних

Росіяни чинять у Маріуполі справжні звірства. Супутникові знімки виявили вже 3 місця масових поховань під Маріуполем. Масштаби траншей жахають.

Загарбники завезли туди щонайменше 13 мобільних крематоріїв. Так, окупанти знущаються і з цивільного населення, не дозволяючи людям виїхати з міста. Крім того, українців насильно депортують в Росію.

Люди, які таки змогли виїхати з Маріуполя, розповідають жахливі картини: вулиці міста вкриті мертвими тілами.

Важливо – Мер Маріуполя благає про допомогу: Немає їжі, майже немає води, ліків: